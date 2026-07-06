Șoferii continuă să plătească sume ridicate pentru alimentarea mașinilor. Luni, 6 iulie 2026, benzina standard se vinde, în medie, cu 8,65 lei/litru, iar motorina standard a ajuns la 9,48 lei/litru, potrivit datelor centralizate la nivel național.

În aceste condiții, un plin de 50 de litri costă aproximativ 433 de lei pentru benzină și 474 de lei pentru motorină, în timp ce motorina premium a depășit pragul psihologic de 10 lei/litru.

Potrivit monitorizării realizate în 1.671 de stații Petrom, OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil, Socar și Gazprom, prețurile medii la nivel național sunt următoarele:

-benzină standard: 8,65 lei/litru; -motorină standard: 9,48 lei/litru; -GPL auto: 4,55 lei/litru; -benzină premium: 9,30 lei/litru; -motorină premium: 10,26 lei/litru.

La aceste valori, costul unui rezervor de 50 de litri este de aproximativ:

-433 de lei pentru benzină standard; -474 de lei pentru motorină standard; -228 de lei pentru GPL; -465 de lei pentru benzină premium; -513 lei pentru motorină premium.

Prețurile sunt actualizate permanent și pot suferi modificări pe parcursul aceleiași zile, în funcție de politica fiecărei stații de alimentare.

Luni, cea mai mică valoare pentru benzina standard a fost identificată la stația RST de pe Șoseaua Găești–Târgoviște, în municipiul Târgoviște, unde litrul costă 8,49 lei.

Cea mai ieftină motorină este comercializată la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița, la 8,98 lei/litru.

La aceste prețuri, un plin de 50 de litri ajunge la:

-aproximativ 425 de lei pentru benzină; -aproximativ 449 de lei pentru motorină.

Diferența dintre cel mai mic preț al motorinei și media națională este de aproximativ 50 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o economie de circa 25 de lei la un singur plin.

Platformele de monitorizare a prețurilor avertizează că pot exista diferențe de un ban între valorile afișate în aplicații și cele de la pompă, în funcție de momentul actualizării datelor.

În Capitală, cea mai ieftină benzină standard costă 8,62 lei/litru, iar motorina standard pornește de la 9,44 lei/litru.

Cele mai mici prețuri sunt afișate în mai multe stații Petrom, inclusiv la cea de pe strada Barbu Văcărescu nr. 78.

GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,52 lei/litru, la o stație Lukoil din zona Aeroportului Băneasa.

La aceste tarife, un plin de 50 de litri costă aproximativ:

-431 de lei pentru benzină; -472 de lei pentru motorină; -226 de lei pentru GPL.

În funcție de companie, benzina standard este comercializată în București între 8,62 și 8,68 lei/litru, iar motorina între 9,44 și 9,50 lei/litru.

Dintre cele mai importante orașe monitorizate, Cluj-Napoca continuă să ofere cele mai mici prețuri la pompă.

La stația DHR de pe strada Frunzișului nr. 83, benzina standard costă 8,59 lei/litru, iar motorina 9,39 lei/litru. GPL-ul pornește de la 4,49 lei/litru.

Astfel, un plin de 50 de litri costă aproximativ:

-430 de lei pentru benzină; -470 de lei pentru motorină; -225 de lei pentru GPL.

În Constanța, benzina standard începe de la 8,62 lei/litru, iar motorina de la 9,44 lei/litru, cele mai mici tarife fiind afișate în stațiile Petrom. GPL-ul poate fi cumpărat de la 4,54 lei/litru.

În Timișoara, cele mai mici prețuri sunt similare: 8,62 lei/litru pentru benzină și 9,44 lei/litru pentru motorină. Media locală este ușor peste cea națională, de 8,68 lei pentru benzină și 9,49 lei pentru motorină.

În Iași, benzina standard pornește de la 8,62 lei/litru, motorina de la 9,44 lei/litru, iar GPL-ul de la 4,56 lei/litru.

La Brașov, șoferii găsesc aceleași prețuri minime pentru benzină și motorină, în timp ce GPL-ul este disponibil de la 4,52 lei/litru.

Unul dintre cele mai importante praguri depășite în această perioadă este cel al motorinei premium, care a ajuns la 10,26 lei/litru în medie la nivel național.

Pentru șoferii care folosesc acest tip de carburant, alimentarea unui rezervor de 50 de litri înseamnă o cheltuială de aproximativ 513 lei, cea mai ridicată dintre toate tipurile de combustibil disponibile pe piață.