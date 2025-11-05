Presiune pe piața cripto. Bitcoin pierde pragul de 100.000 USD, în tranzacțiile de marți

În timpul tranzacţiilor de marţi, 4 noiembrie 2025, preţul criptomonedei Bitcoin a scăzut sub pragul de 100 000 de dolari, potrivit datelor furnizate de cea mai mare platformă de exchange de criptomonede, Binance.

Conform platformei, la ora 23:18 (ora Moscovei) cursul Bitcoin a scăzut până la nivelul de 99 600 dolari — nivel minim înregistrat din 23 iunie 2025.

Ulterior, preţul a mai depăşit de câteva ori pragul de 100 000 dolari; la momentul redactării acestei ştiri, Bitcoin se tranzacţiona la peste 100 900 dolari.

Datele publice indică faptul că Bitcoin a atins un minim de aproximativ 99 600 dolari în cursul zilei de 4 noiembrie.

Aceasta reprezintă prima dată din iunie 2025 când preţul coboră sub pragul de 100 000 dolari. Într-o analiză, se menţionează că

„Bitcoin a scăzut la un minim de 100.175 de dolari... pentru prima dată sub 100.000 de dolari din iunie”.

Conform altui raport,

„Bitcoin a scăzut cu până la 7,4%, la 96.794 de dolari... pentru prima dată sub 100.000 de dolari din iunie.”

Declinul venit pe 4 noiembrie survine într-un context de volatilitate crescută şi de reevaluare a activelor cu risc.

Conform raportărilor:

pieţele de criptomonede au suferit lichidări masive în poziţii cu efect de levier.

indicatorul sentimentului investitorilor s-a deteriorat, reflectând o trecere către o stare de „risk-off”.

rata de sprijin tehnic pentru Bitcoin s-a deteriorat, iar nivelurile de suport apropiate au devenit vulnerabile.

După atingerea valorii minime, Bitcoin a înregistrat o recuperare parţială şi s-a tranzacţionat peste 100 900 dolari la momentul redactării. Aceasta reflectă o volatilitate semnificativă şi reacţia rapidă a pieţei la pragurile psihologice.

Un articol notează că preţul „a scăzut sub 100.000 de dolari pentru prima dată din iunie... înainte de a reveni parțial la 100.689,51 dolari”.

Scăderea sub pragul de 100 000 dolari poate fi interpretată ca un semnal de prudenţă pentru participanţii pe pieţele de active digitale. Nu este vorba de o recomandare sau de o predicţie, dar câteva lucruri sunt de subliniat:

pragul de 100 000 dolari funcţiona ca rezistenţă/suport psihologic important;

lichidările şi ieşirile din poziţii cu levier accentuează mişcările brusce;

factorii macro-economici, inclusiv deciziile de politică monetară, pot influenţa apetitul pentru risc şi, implicit, activele digitale;

revenirea deasupra pragului, deşi pozitivă, nu elimină posibilitatea unor noi corecţii dacă suportul tehnic nu este consolidat.

Tranzacţiile de pe 4 noiembrie 2025 au înregistrat un moment semnificativ pentru Bitcoin: coborârea sub pragul de 100 000 dolari după câteva luni.

Deşi s-a consemnat revenirea deasupra acestui prag, piaţa rămâne într-o stare de alertă privind volatilitatea şi riscurile asociate.

Următoarele zile vor fi importante pentru a vedea dacă suportul va fi păstrat şi dacă sentimentul investitorilor se va stabiliza.