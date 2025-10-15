Preşedintele Serbiei recunoaște că moldovenii au fost instruiți de ruși pentru revolte. Doi cetăţeni sârbi au fost reţinuţi

Republica Moldova. Președintele sârb, Aleksandar Vučić, considerat un aliat al Moscovei, a recunoscut public că zeci de moldoveni au fost instruiţi de ruşi pentru provocări şi revolte, într-o tabără de instruire tactico-militară de pe teritoriul Serbiei.

Vučić a vorbit în premieră despre instruirea moldovenilor de către ruşi în Serbia în cadrul unei conferinţe de presă la Belgrad, pe 15 octombrie, în prezența președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Nu este prima dată când Aleksandar Vučić recunoaște existența taberei, însă este pentru prima dată când confirmă public implicarea cetățenilor ruși și face acest lucru public în prezența șefei Comisiei Europene.

Preşedintele Serbiei recunoaşte activitatea celor trei instructori ruşi pe teritoriul Serbiei. Însă se abţine să spună dacă aceştia erau angajaţi a serviciilor speciale ruseşti.

„Nu pot afirma că a fost implicat un serviciu de informații rus, dar am stabilit prezența a trei cetățeni ruși în tabăra Sunčana Reka, nu departe de Loznica”, a spus Vučić, răspunzând unei întrebări adresate de redacția sârbă a Europei Libere.

Aleksandar Vučić a mai spus autorităţile sârbe a reținut doi cetățeni sârbi bănuiți de implicare în organizarea taberei în care au fost instruiţi moldovenii. „Ei ne-au oferit informații despre persoanele respective, cetățenii ruși, iar ancheta este în desfășurare”, a declarat Vučić.

Moscova a negat acuzațiile privind instruirea moldovenilor în Serbia, iar poliția și procuratura sârbe nu au menționat până acum Rusia în declarațiile oficiale.

Declarațiile lui Vučić au fost făcute pe fondul unor presiuni tot mai mari ale Bruxelles-ului pentru ca Serbia să își alinieze politica externă la cea a Uniunii Europene, conform regulilor de aderare. UE mai insistă ca Serbia să impună regim de vize pentru cetăţenii ruşi.

„Avem nevoie de o mai mare aliniere în politica noastră externă, inclusiv în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”, a declarat Ursula von der Leyen la conferinţa de presă de la Belgrad.

Președinta Comisiei Europene a declarat că Serbia trebuie „să fie mai concretă” în dorința de aderare la Uniunea Europeană, menționând necesitatea respectării statului de drept, a reformelor electorale, a libertății presei și a aplicării sancțiunilor europene împotriva Rusiei.

Investigațiile redacției sârbe a Europei Libere, au arătat la începutul lunii octombrie că tabăra de antrenament se afla în complexul turistic Sunčana Reka, din apropiere de Loznica, și că a fost vizitată de cetățeni ruși.

Potrivit Radio Slobodna Evropa a relatat că acest complex turistic de opt hectare, situat pe malul râului Drina, la granița cu Bosnia și Herțegovina, este deținut de un fost boxer și a fost vizitat în trecut chiar de președintele Vučić și soția sa, declarată „Personalitate a orașului Loznica” în 2024.

De altfel, președintele rus Vladimir Putin este, de 15 ani, cetățean de onoare al orașului Loznica.

Cu doar șase zile înainte de alegerile parlamentare, poliția de la Chişinău a anunțat reținerea a 74 de persoane suspectate că pregăteau revolte în cazul înfrângerii forțelor politice pro-ruse.

Autorităle de la Chişinău susţin că zeci de moldoveni au fost instruiți în Serbia, timp de câteva luni, înainte de alegerile parlamentare din 28 septembrie, în tabere organizate de serviciile secrete rusești.

Într-un interviu acordat Europei Libere pe 24 septembrie, înaintea alegerilor din Republica Moldova, comisara europeană pentru extindere, Marta Kos, a spus că Uniunea Europeană analizează „cum a fost posibil” ca zeci de moldoveni să fie instruiți în Serbia în tactici de destabilizare.