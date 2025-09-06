International Represiune contra protestatarilor din Serbia. Președintele îi acuză pe manifestanți de terorism







Vineri seara, în orașul din nordul Serbiei, forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene împotriva a mii de manifestanți pașnici. Aceștia protestau pentru alegeri anticipate și pentru justiție, în contextul unor ample demonstrații care se desfășoară de mai multe luni împotriva regimului autoritar al președintelui Aleksandar Vučić.

La protestele din Serbia de vineri seara polițiștii au folosit gaze lacrimogene și au atacat mii de protestatari pașnici în orașul Novi Sad, situat în nordul Serbiei. Aici au avut loc confruntări între forțele de ordine și miile de persoane care participau la protest.

Manifestanții, care s-au adunat pentru a cere alegeri anticipate și mai multă responsabilitate din partea autorităților, au fost dispersați de poliție cu ajutorul gazelor lacrimogene.

Protestul face parte dintr-o serie de demonstrații care durează de mai multe luni și care vizează regimul condus de președintele Aleksandar Vucic. Deși acțiunea de vineri a fost descrisă ca fiind pașnică, intervenția forțelor de ordine a generat tensiuni suplimentare în rândul populației.

La mai bine de zece luni de la prăbușirea tavanului de beton la o gară din Novi Sad, care s-a soldat cu moartea a 16 persoane, studenții au organizat un protest. Tragedia a stârnit o amplă reacție publică, alimentată de acuzații privind corupția și lipsa de responsabilitate a autorităților, aspecte pe care participanții la manifestație le consideră principalele cauze ale tragediei.

„În timpul mitingului de vineri din Novi Sad, manifestanţii au aruncat proiectile asupra poliţiei care a răspuns cu gaze lacrimogene şi grenade asurzitoare pentru a-i dispersa”, a transmis un jurnalist AFP

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, care și-a exprimat în repetate rânduri dorința ca țara să adere la Uniunea Europeană, a catalogat recent protestatarii drept „teroriști”, acuzându-i că încearcă să-i răstoarne guvernul cu sprijinul Occidentului.

Referindu-se la acțiunile forțelor de ordine în timpul protestelor, președintele sârb a declarat că poliția și-a îndeplinit atribuțiile strict profesional. În același timp, el a folosit termeni duri la adresa manifestanților, pe care i-a numit „lași” și „gunoaie”, și a criticat prezența unor politicieni europeni la mitingurile de opoziție, acuzându-i de implicare în destabilizarea situației din Serbia.

„Poliția și-a făcut doar treaba și a făcut-o strict profesional”, a spus Vucic, potrivit yahoo.com.