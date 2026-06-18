Un nou episod de căldură extremă se conturează în mai multe regiuni ale Europei, la doar câteva săptămâni după valul de temperaturi ridicate care a afectat continentul, potrivit Agenției Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) .

Meteorologii avertizează că în zilele următoare valorile termice vor urca până la 40°C în unele zone din Spania, Portugalia, Italia și Franța.

Și România va resimți efectele încălzirii vremii. Potrivit prognozelor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește treptat în majoritatea regiunilor, iar maximele ar putea depăși 34°C în anumite zone.

Specialiștii atrag atenția că fenomenul este important atât prin intensitatea sa, cât și prin durata estimată.

Agenția Meteorologică de Stat din Spania (AEMET) a emis deja avertizări de cod galben pentru mai multe regiuni din cauza unei creșteri semnificative a temperaturilor. În nord-estul țării este în vigoare și o alertă portocalie pentru ploi torențiale și furtuni.

Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate pentru orașe precum Sevilla, Zaragoza și Córdoba, unde mercurul din termometre ar putea ajunge aproape de 40°C la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii avertizează și asupra apariției „nopților tropicale”, perioade în care temperaturile rămân peste 20°C inclusiv pe timpul nopții.

În Franța, regiunile din sud-vest și zona Bordeaux sunt așteptate să înregistreze temperaturi de până la 39°C. Autoritățile monitorizează situația după valul de căldură sever care a afectat țara în ultimele săptămâni.

În Portugalia, temperaturile vor începe să crească din 20 iunie și ar putea depăși pragul de 40°C în Valea Douro, Valea Tagus și interiorul regiunii Alentejo. Meteorologul Maria João Frada a declarat că inclusiv zonele de coastă ar putea înregistra valori apropiate de 35°C.

Italia se află, la rândul său, sub influența unor mase de aer foarte cald provenite din nordul Africii. Meteorologii estimează că la Florența temperaturile ar putea atinge pragul de 40°C, în timp ce sudul țării va fi afectat de condiții caniculare persistente.

Valul de căldură va afecta și statele din Europa Centrală și de Est. În câmpiile dunărene din România și Bulgaria, temperaturile ar putea urca spre 38°C, în timp ce la Budapesta sunt estimate maxime între 36 și 37°C.

În România, ANM prognozează o creștere graduală a temperaturilor în perioada următoare. Cu toate acestea, episoadele de instabilitate atmosferică, însoțite de averse și descărcări electrice, vor continua să apară local.

Specialiștii avertizează că actualul episod de căldură are caracteristici diferite față de un val obișnuit de temperaturi ridicate.

Ionna Vergini, fondatoarea platformei meteorologice WYF24, a declarat pentru Euronews Earth că situația prezintă semnele unui blocaj atmosferic, ceea ce poate favoriza menținerea temperaturilor ridicate pentru perioade mai lungi.

Impactul se resimte deja asupra infrastructurii. În Italia, orașul Torino a fost afectat recent de pene de curent provocate de consumul ridicat de energie. În Franța, operatorul rețelei feroviare Transilien a recomandat călătorilor să verifice programul trenurilor înainte de deplasare, din cauza posibilelor perturbări generate de temperaturile extreme.

Pe lângă temperaturile ridicate din timpul zilei, specialiștii atrag atenția asupra efectelor nopților tropicale. Atunci când temperaturile nu coboară sub 20°C, organismul are dificultăți în procesul natural de recuperare după expunerea la căldură.

Potrivit Ionnei Vergini, perioadele prelungite cu temperaturi nocturne ridicate pot pune presiune suplimentară asupra sistemului cardiovascular și sunt asociate cu o creștere a riscurilor pentru sănătatea publică.

Fenomenul este amplificat în marile orașe, unde efectul de „insulă termică urbană” face ca asfaltul, betonul și clădirile să rețină căldura acumulată în timpul zilei și să o elibereze treptat pe parcursul nopții.