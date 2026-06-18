Cu țara la psihiatru. HAI LIVE cu Turcescu

Cu țara la psihiatru. Comaroni, Hoandră și Turcescu, un nou podcast despre halul în care a ajuns România: o țară de nebuni, în care de la președinte la simplu parlamentar toți pare că au luat-o razna și nu e nimeni în stare să-i aducă pe drumul cel bun. V-ati plictisit de politică?

Și noi, de-aia o vom aborda așa cum n-o fac alții: cu sarcasm și cu multă lămâie, ca să nu ni se facă greață. De la 12.00, live, pe canalul de YouTube HAI ROMÂNIA și pe pagina de Facebook evz.ro 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.