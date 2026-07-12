Relațiile diplomatice dintre Varșovia și Kiev sunt tot mai încordate pe fondul disputelor istorice legate de evenimentele din al Doilea Război Mondial. Președintele polonez, Karol Nawrocki, a susținut un discurs extrem de dur în cadrul unui eveniment comemorativ organizat la împlinirea a 83 de ani de la tragicele evenimente cunoscute ca masacrul din Volînia.

Liderul de la Varșovia a adus critici severe modului în care Ucraina alege să onoreze Organizația Naționaliștilor Ucraineni (OUN) și Armata Insurecțională Ucraineană (UPA), afirmând răspicat că acestea „nu sunt eroii de care Europa are nevoie”, informează EFE.

Locul ales pentru desfășurarea ceremoniei oficiale de comemorare a victimelor masacrului a fost localitatea Radruz, situată la o distanță mai mică de 500 de metri de frontiera cu Ucraina. În cadrul intervenției sale, Karol Nawrocki a evidențiat faptul că reconcilierea reală dintre cele două popoare nu se poate construi pe trecerea sub tăcere a adevărului istoric.

Președintele polonez a subliniat importanța „confruntării oneste a trecutului pentru a construi viitorul” și a transmis un îndemn ferm oficialilor de la Kiev: „să nu confundăm niciodată reconcilierea cu amnezia”. Reacția sa vine în contextul în care, în timpul conflagrației mondiale din perioada 1939-1945, peste 100.000 de cetățeni polonezi au fost masacrați de grupările de gherilă ale UPA.

Un alt punct sensibil abordat de liderul polonez a vizat cultul personalității liderilor naționaliști ucraineni din acea epocă, element promovat intens în Ucraina contemporană. Președintele polonez a insistat că „simbolurile legate de Stepan Bandera nu îşi au locul în Europa modernă”.

Această afirmație reprezintă o trimitere directă la figura istorică a lui Bandera, personaj considerat erou național în Ucraina și omagiat în mod repetat inclusiv de actualul guvern condus de președintele Volodimir Zelenski. Varșovia consideră însă că aceste manifestări aduc atingere memoriei victimelor epurării etnice.

Pe lângă declarațiile președintelui, și premierul polonez Donald Tusk a transmis un mesaj puternic în aceeași zi, prin intermediul unei postări video pe platforma X. Șeful executivului de la Varșovia a anunțat un proiect major dedicat păstrării memoriei celor dispăruți, mai exact înființarea unui Zid al Amintirii. Conform oficialului, acest monument va include „numele tuturor victimelor identificate şi va avea o flacără eternă pentru ca morţii să nu rămână în anonimat”.

Sâmbătă, Polonia a marcat oficial Ziua Națională a Memoriei Victimelor Genocidului comis de naționaliștii ucraineni împotriva cetățenilor celei de-a Doua Republici Poloneze. Manifestările au inclus o serie largă de ceremonii cu caracter civil și religios organizate în diverse regiuni ale Poloniei, dar și în Ucraina, desfășurate însă într-o atmosferă marcată de un profund blocaj diplomatic.

Relațiile dintre cele două state vecine s-au deteriorat vizibil după o serie de decizii luate la Kiev care au iritat profund autoritățile poloneze. Nemulțumirea maximă a fost provocată de hotărârea lui Volodimir Zelenski de a denumi o unitate militară ucraineană „Eroii UPA”, un gest perceput de Varșovia ca o provocare istorică directă și complet inacceptabilă.

Ca reacție de protest față de această măsură, președintele Poloniei a recurs la un gest extrem și i-a retras omologului său ucrainean Ordinul Vulturul Alb, care reprezintă cea mai înaltă distincție acordată de statul polonez. În replică, tensiunile au continuat să crească după ce mai mulți oficiali de rang înalt din ambele țări au returnat simbolic diversele decorații primite de-a lungul timpului de la statul vecin.

Din perspectiva istoriografiei și a autorităților de la Varșovia, masacrul din Volînia reprezintă o acțiune planificată de purificare etnică de o violență extremă, desfășurată pe parcursul anului 1943.

Punctul culminant al acestei campanii a avut loc în vara acelui an, când unitățile paramilitare ale UPA au declanșat atacuri coordonate și simultane asupra a aproximativ 150 de sate și localități populate de polonezi. În urma acelor atacuri violente, în jur de 100.000 de cetățeni polonezi și-au pierdut viața, marea majoritate a victimelor fiind formată din femei, copii și persoane în vârstă.