Presa anti-Trump îl acuză pe Musk ca se droghează. Răspunsul miliardarului

În timpul ceremoniei de rămas bun din Biroul Oval, prin care se marca sfârșitul rolului său formal în administrația Trump, Elon Musk a reacționat vehement când a fost întrebat despre un articol al New York Times care susținea că el a fost un utilizator frecvent al drogului ketamină în timpul campaniei din 2024.

„New York Times. Este aceeași publicație care a câștigat un premiu Pulitzer pentru raportare falsă despre Russiagate?” a întrebat Musk, stând alături de președintele Trump, întrerupând o întrebare a reporterului Fox News, Peter Doocy, despre Times. „Să trecem mai departe.”

Remarcile lui Elon Musk au venit în aceeași zi în care Times a raportat că el a folosit ketamină — care poate fi utilizată atât recreațional, cât și medical — de până la o dată pe zi în 2024. Musk le-a spus oamenilor că a luat ketamină atât de frecvent încât i-a afectat vezica urinară și a mai folosit, de asemenea, ecstasy și ciuperci magice din când în când, a relatat ziarul, citând surse neidentificate.

Sâmbătă, Musk a postat pe X că „NU ia droguri”, scriind că „a încercat ketamină *pe bază de rețetă* acum câțiva ani”, dar nu a „mai luat-o de atunci”, adăugând că Times a mințit.

CBS News a contactat pe Musk și pe purtătorul său de cuvânt pentru comentarii.

Musk a declarat public că are o rețetă pentru ketamină. Dar le-a spus jurnalistului Don Lemon anul trecut că o folosește rar, luând o „cantitate mică o dată la două săptămâni” pentru a-l ajuta să iasă dintr-o „stare depresivă”.

I-a spus lui Lemon că nu simte că a abuzat de drog, spunând: „dacă folosești prea multă ketamină, nu poți să îți faci cu adevărat treaba... și eu am mult de lucru.” Musk i-a mai spus lui Lemon că, uneori, pot trece săptămâni fără să folosească ketamină.

Wall Street Journal a raportat anul trecut că unii asociați ai lui Musk se tem că utilizarea sa raportată de droguri ar putea dăuna afacerilor sale, care includ Tesla, SpaceX, rețeaua socială X și mai multe alte firme. Milionarul a ignorat orice îngrijorare cu privire la impactul asupra companiilor sale, spunându-i lui Lemon: „ceea ce contează este execuția.”

Musk a spus că are o autorizație de securitate de top-secret, care de obicei necesită teste pentru droguri. Ketamina, un drog halucinogen, este aprobată de Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) ca anestezic.

FDA afirmă că nu a autorizat ketamina pentru tratarea tulburărilor psihice, deși una dintre moleculele care compun ketamina poate fi administrată sub supraveghere medicală pentru a trata depresia. De asemenea, este uneori distribuită ilegal.

DRIVE-BY MEDIA: The disgraced New York Times turned a private diagnosis and treatment of a medical condition publicly acknowledged long ago and turned it into a fake news story claiming Elon Musk was abusing prescription drugs while advising the president. Their 'source' had no… pic.twitter.com/l90i6fTnHy

