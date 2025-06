Preotul Mega, oficial suspect. Pentru o postare și instigare la fals intelectual și uz de fals

Calitatea de suspect i-a fost adusă la cunoștință astăzi, după Liturghie, când a mers la Poliție. A fost citat în dosarul în care a fost și reținut pentru incedierea/explozia/distrugerea propriei mașini. Preotul este suspect pentru "o postare pe care am făcut-o aici, luna trecută. Chiar n-am altceva de comentat, decât că sunt onorat dacă am ajuns să fiu luat la rost pentru cuvintele mele.Instigare la fals intelectual și uz de fals. Când am auzit, aproape să-mi stea inima! Niciodată, în niciun context, n-am copiat pe nimeni - poate chiar și dintr-un soi de orgoliu, până la o vârstă", spune Ciprian Mega.