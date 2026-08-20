Premii record la US Open. Câți bani va lua un campion de Grand Slam

US Open a anunțat pentru ediția programată între 23 august și 13 septembrie, la New York, un fond total de premiere de 108 milioane de dolari, cu 20% mai mare decât anul trecut. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 5,5 milioane de dolari, iar sumele cresc și pentru jucătorii eliminați încă din primul tur, potrivit Reuters

Turneul de Grand Slam de la New York va pune la bătaie cea mai mare sumă acordată până acum în istoria tenisului. Valoarea totală a premiilor ajunge la 108 milioane de dolari, în creștere cu 20% față de ediția precedentă.

Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor încasa câte 5,5 milioane de dolari. Suma este cu 10% mai mare decât anul trecut și reprezintă cel mai mare premiu acordat până acum unui campion de Grand Slam.

US Open este programat să se desfășoare la New York între 23 august și 13 septembrie.

Majorările nu îi vizează doar pe sportivii care ajung în fazele finale ale competiției.

Jucătorii eliminați în primul tur vor primi câte 140.000 de dolari.

Suma este cu 27% mai mare decât cea acordată anul trecut și reprezintă, de asemenea, un record pentru un turneu de Grand Slam.

Modificarea sistemului de premiere vine la scurt timp după ce cele patru turnee de Grand Slam au anunțat crearea unui Consiliu al Jucătorilor de Grand Slam.

Noua structură are ca obiectiv creșterea rolului tenismenilor în deciziile privind competițiile, inclusiv în discuțiile referitoare la premiile în bani.