Un parc natural introduce un traseu interactiv de tip treasure hunt pentru turiști. Este vorba despre Parcul Natural Vânători Neamț, care a lansat o experiență digitală prin care vizitatorii pot descoperi cele mai importante atracții ale zonei într-un format de tip treasure hunt. Inițiativa transformă parcul în primul din România care oferă un astfel de concept, bazat pe o hartă interactivă, quizuri și trasee tematice dedicate turiștilor.

Parcul Natural Vânători Neamț devine primul parc natural din România care poate fi descoperit printr-o experiență digitală de tip treasure hunt.

Noua platformă disponibilă pe site-ul parcului include o hartă interactivă cu 36 de obiective turistice, fiecare fiind însoțit de un quiz care îi provoacă pe vizitatori să observe detalii și elemente care pot trece ușor neobservate în timpul unei vizite obișnuite.

Obiectivele sunt împărțite în trei categorii principale – natură, cultură și spiritualitate – astfel încât fiecare turist să își poată organiza traseul în funcție de timpul disponibil și de propriile interese. Pentru cei care preferă un itinerar deja stabilit, platforma pune la dispoziție și patru trasee tematice care combină atracțiile naturale, patrimoniul cultural și poveștile locului.

Unul dintre obiectivele incluse este Muzeul Etnografic „Vasile Găman”, unde vizitatorii sunt invitați să identifice, cu ajutorul quizului, mai multe momente importante din istoria românilor sculptate în poarta de la intrare.

Accesul la toate obiectivele incluse în treasure hunt este gratuit. Platforma este conectată direct la Google Maps, astfel încât vizitatorii să poată ajunge mai ușor la fiecare punct de interes și să își adapteze traseul pe parcursul excursiei.

Prin această inițiativă, turiștii își pot planifica mai ușor vizita și pot descoperi rezervații naturale, trasee prin pădure, monumente, muzee, mănăstiri și alte obiective din Parcul Natural Vânători Neamț.

Pe lângă harta interactivă, pagina dedicată include și mini-documentarul „Sunetele Parcului Natural Vânători Neamț”, realizat exclusiv din înregistrări efectuate în interiorul parcului.

Vizitatorii pot asculta și cele două playlisturi create de George Vlad pentru Earth FM. Primul, „Bison Land: Soundscapes”, redă atmosfera pădurii din Ținutul Zimbrului, iar cel de-al doilea, „Bison Land: Species”, reunește sunetele speciilor de păsări, insecte și animale care trăiesc în zonă.

Tot pe platformă este disponibilă și piesa „Zimbru”, compusă de Cristian Ștefănescu, cunoscut sub numele de Electric Brother, împreună cu George Vlad. Melodia este realizată din sunete înregistrate în parc și completate cu instrumente muzicale și elemente electronice.

Toate informațiile despre treasure hunt, traseele tematice, quizuri și materialele multimedia pot fi accesate pe pagina dedicată de pe site-ul Parcului Natural Vânători Neamț.