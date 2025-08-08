Social Premieră în magazinele Lidl. Marca „Deluxe” vine cu un nou produs







Lidl, retailer internațional cunoscut pentru discounturi, își menține angajamentul de a oferi produse de calitate la prețuri accesibile, dar explorează totodată abordări noi adaptate piețelor locale. Mai exact, Lidl testează noi direcții strategice pe piețele europene. Va introduce produse premium în Polonia dar și în România.

În Polonia, compania a adoptat o strategie inedită în segmentul panificației, introducând în premieră produse din gama proprie Deluxe, recunoscută pentru standarde ridicate de calitate și prețuri ușor mai mari decât cele uzuale.

Printre noutăți se regăsește pâinea artizanală, care va face parte permanent din oferta magazinelor Lidl din această țară. Această decizie marchează o extindere a gamei Deluxe către produse destinate consumului cotidian, nu doar ocaziilor speciale.

Deși nu sunt ambalate individual, produsele sunt semnalizate clar la raft prin elemente vizuale distincte, pentru a evidenția poziționarea lor în segmentul premium.

În paralel, în România, Lidl își continuă planurile de dezvoltare printr-un ritm accelerat al deschiderii de noi magazine, semnalând o strategie de extindere susținută pe termen mediu și lung.

Inițial introdus ca o linie de produse premium disponibilă exclusiv în perioadele festive precum Crăciunul și Paștele, brandul Deluxe al retailerului Lidl a fost conceput pentru a oferi stocuri limitate, în special în categoria dulciurilor. În ultima perioadă, însă, gama a început să fie prezentă constant pe rafturile magazinelor, semnalând o posibilă extindere către alte segmente de produse, conform direcției strategice observate pe piața din Polonia.

În România, Lidl adoptă o strategie diferită, dar la fel de ambițioasă. La 15 ani de la intrarea pe piața locală, retailerul își propune să deschidă aproximativ 200 de magazine noi până în anul 2030. Acest plan se traduce într-un ritm de aproximativ 40 de inaugurări pe an și ar putea contribui la consolidarea poziției Lidl ca principal jucător pe segmentul de retail de tip discount din țară.

Retailerul Lidl își continuă procesul de extindere pe piața din România, după ce în 2024 a deschis 12 noi magazine în mai multe orașe ale țării, printre care se numără Zalău, Sânnicolau Mare, Târgu Mureș, București, Sibiu, Râșnov, Beiuș, Timișoara, Măgurele, Vladimirescu, Brașov și Râmnicu Vâlcea. Astfel, rețeaua companiei a ajuns la un total de 365 de locații la nivel național.

Noile unități vor fi dezvoltate conform unui concept arhitectural adaptat spațiului urban, fiind amplasate la parterul imobilelor rezidențiale sau al clădirilor cu funcțiuni mixte, în centre comerciale, clădiri de birouri ori în alte spații comerciale integrate. Această strategie urmărește atât creșterea accesibilității pentru consumatori, cât și o mai bună vizibilitate a brandului în mediul urban.

Grupul Schwarz, care deține brandurile Lidl și Kaufland, este activ în România din anul 2005, odată cu intrarea Kaufland pe piață. În 2010, Lidl a pătruns oficial în România prin achiziționarea lanțului de magazine Plus, aflat anterior în portofoliul grupului german Tengelmann, marcând începutul unei etape de dezvoltare accelerată pentru companie.