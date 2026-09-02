Pregătiri speciale în Franța pentru Papa Leon al XIV-lea

Patru companii franceze au realizat 5.000 de stole liturgice pentru preoții și diaconii care vor participa la slujbele oficiate de Papa Leon al XIV-lea în Franța, între 25 și 28 septembrie. Veșmintele, țesute în tehnică Jacquard, vor fi purtate la ceremoniile programate la Paris, Lourdes și Metz, relatează AFP. Producția a fost realizată într-un interval scurt, la solicitarea Conferinței Episcopilor Franței.

Stolele sunt de culoare ecru și au la capete câte o cruce albastră țesută în relief.

„Am răspuns unei solicitări din partea Conferinței Episcopilor Franței de a fabrica aceste 5.000 de stole, de culoare ecru și împodobite la capete cu o cruce albastră țesută în relief, într-un interval de timp scurt”, a explicat pentru AFP Antoine Saint-Pierre, președintele uneia dintre cele patru companii.

Țesăturile au fost prezentate presei marți și vor fi purtate de membrii clerului care îl vor înconjura pe Papa Leon al XIV-lea în timpul celor trei slujbe programate în perioada 25-28 septembrie.

Vizita Suveranului Pontif include opriri la Paris, Lourdes și Metz.

Operațiunea este finanțată de întreprinderi din regiunea Roanne, zonă cu o tradiție veche în domeniul țesutului. Potrivit lui Antoine Saint-Pierre, mai mulți voluntari au contribuit, de asemenea, la pregătirea veșmintelor pentru vizita Papei.

„Acest efort colectiv este o oportunitate de a ne demonstra expertiza în tehnica de țesut Jacquard tridimensional, fără imprimare”, adaugă directorul general.

Producția celor 5.000 de piese trebuie finalizată în această săptămână.

„Vom respecta termenele limită, care implică finalizarea producției celor 5.000 de piese în această săptămână”, promite Véronique Mouiller, directoarea unei alte companii implicate în acest eveniment. Angajații atelierului au lucrat pe tot parcursul lunii august la tăierea și coaserea materialelor.

Pentru realizarea pieselor au fost folosite suluri de țesătură Jacquard produse de Tissages de Charlieu.

Înainte de expediere, cele 5.000 de stole vor trece printr-o ultimă etapă de pregătire.

Aproximativ 50 de enoriași locali le vor călca acasă, înainte ca acestea să fie trimise pentru ceremoniile la care va participa Papa Leon al XIV-lea.