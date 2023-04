Vizita Papei Francisc se adresează tuturor maghiarilor, indiferent dacă trăiesc dincoace sau dincolo de graniţele Ungariei

Lóránd Ujházi, profesor la Universitatea Catolică „Pázmány Péter”, și-a exprimat gândurile despre vizita papală – care este urmărită cu o atenție deosebită de mass-media – în cadrul unei emisiuni difuzate joi de televiziunea publică ungară M1.

Când Papa călătorește într-un alt stat, vizita sa exprimă universalitatea Bisericii Catolice. Biserica are biserici locale, eparhii şi arhiepiscopie, dar de fapt este supranațională. Episcopul Romei, urmașul Sfântului Petru, este păstrătorul acestei unități. Când vizitează o biserică locală, servește drept confirmare pentru comunitatea catolică de acolo, a spus Lóránd Ujházi. Potrivit profesorului Universităţii Catolice „Pázmány Péter”, există epoci când această confirmare este mai necesară. În acest sens a amintit, ca exemplu, de prima vizită a Papei Ioan Paul al II-lea în Ungaria, în 1991, „când tocmai am depăşit o perioadă care a afectat în mod semnificativ Biserica Catolică”. „Preoții erau închiși, episcopii erau persecutaţi, iar cei care practicau religia catolică erau urmăriţi. Oamenii de credință au trăit zeci de ani în umbra dictaturii comuniste, şi atunci a venit la noi Papa Romei, spunând că ‘noi suntem unul şi contăm pe voi'”, a mai spus Lóránd Ujházi, care a adăugat: Fecare vizită papală exprimă și unitatea creștinilor. Vizita are si o dimensiune ecumenică. Sunt invitate diferite confesiuni, ceea ce este o expresie a unității valorilor creștine. Când Papa Ioan Paul al -II-lea era aici (în Ungaria) a mers la Debrețin și a depus o coroană de flori la monumentul martirilor protestanți. Şi în timpul primei vizite a Papei Francisc au fost prezenţi şi reprezentanți ai bisericilor protestante și ortodoxe. Fiecare vizită papală se referă la dialog inter-religios, care este mai mult decât dialogul interconfesional.

Papa Francisc merge adesea în țări în care creștinii sunt în minoritate și vizitează diverși lideri religioși. Potrivit lui Lóránd Ujházi, acest lucru poate fi numit și un nou tip de politică externă și de securitate. Profesorul universitar a mai declarat: „Diplomația bazată pe credință poate face multe pentru pacea mondială, în legătură cu care în prezent nu doar țările individuale, dar și marile organizații internaționale bat pasul pe loc”.

Lóránd Ujházi a mai subliniat că Sfântul Părinte este și șeful statului, astfel că vizitele sale servesc și diplomației între țări

Șeful statului Vatican este și șeful spiritual al Bisericii Catolice. Lóránd Ujházi a adăugat: Sunt situații istorice când apar momente controversate între stat și biserică care trebuie rezolvate. În epoca socialistă, de exemplu, statul dorea să domine biserica. Aşadar, vizita papală poate aborda multe feluri de probleme.

Potrivit lui Lóránd Ujházi, trebuie făcută o distincție între prima și a doua vizită a Papei, în Ungaria. Papa Francisc a vizitat Ungaria pentru prima dată în anul 2021, cu ocazia Congresului Euharistic Internațional, care a fost un eveniment marcant al bisericii mondiale. Iar acum vor fi abordate în special chestiunile legate de viața internă a bisericii maghiare.

Profesorul universitar a subliniat, totodată, că politica externă și internă a statului ungar şi cea promovată de Papa Francisc, coincid în multe chestiuni. Cum ar fi, de exemplu, politica familială sau căsătoria care are o definiție legislativă şi care este rară în statele democratice europene. Lóránd Ujházi a amintit aici de politica de pace a Ungariei, care este aceeași cu ideile Papei Francisc. În cazul statului ungar, această politică nu este prezentă doar la nivel retoric, deoarece statul ungar întreprinde acțiuni umanitare serioase, potrivit hirado.hu

În Ungaria, Papa Francisc se va întâlni nu numai cu lideri de stat, ci și cu refugiați. Pentru Papa Francisc are o importanţă majoră iubirea caritativă, motiv pentru care se va întâlni cu oameni aflaţi în dificultate, la Biserica Sf. Elisabeta. De asemenea, consideră că este important să protejăm lumea creată. Suveranul Pontif nu vorbește doar despre probleme sociale sau dificultăți economice, ci și despre protecția mediului. Universitatea Catolică „Pázmány Péter”, în cooperare cu Universitatea Națională a Serviciului Public şi cu sprijinul statului, a înființat un institut de cercetare care examinează protecția lumii create pe baze filozofice și teologice. Acest institut este cunoscut și de Sfântul Scaun.

(Traducerea Rador)