Fenomenul consumului de droguri în România a atins cote alarmante, iar dezbaterea privind o eventuală legalizare a marijuanei, fie și exclusiv în scop recreational, continuă să suscite controverse.

Într-o discuție amplă în cadrul podcastului „Contrapunct”, moderat de Dan Andronic pe canalul “Hai România”, jurnalistul Sorin Ovidiu Bălan și expertul antidrog Cătălin Țone au comentat posibila legalizare.

Cei doi au oferit o perspectivă fermă și argumentata asupra efectelor devastatoare ale acestui drog și a motivelor pentru care România nu este pregătită pentru o astfel de măsură.

Fost comisar șef și șef al Serviciului Antidrog București timp de 20 de ani, Cătălin Țone avertizează că marijuana disponibilă astăzi pe piață este mult mai periculoasă decât în trecut. „Marijuana nu mai este cea care a fost pe timpul lui Bob Marley, când concentrația de THC (substanța activă) era de 2-5%. Acum capturile indică o concentrație de 15-20%, iar prin metode de extracție chimică (BHO - Butane Hash Oil), se ajunge la concentrații de 70-80% THC. Este o substanță care, folosind un termen pe înțelesul tuturor, pur și simplu «pârlește creierul»”, a explicat expertul.

Țone demontează mitul „drogului ușor”, subliniind efectele psihiatrice severe: „Este foarte clar că un consum de marijuana dă psihoze. 80% dintre cei care au ajuns internați la psihiatrie cu forme grave au început cu marijuana. Soluția pentru România, la ora actuală, sub nicio formă nu este ușurarea consumului recreațional. Nu suntem pregătiți din punct de vedere al combaterii și ne lipsește cu desăvârșire infrastructura de tratament.”

El a adăugat că dezbaterile publice privind legalizarea sunt, de multe ori, doar „opțiuni și dorințe personale”, amintind că recent, o propunere legislativă de dezincriminare a posesiei a fost respinsă masiv în Parlamentul României, primind doar 5 voturi favorabile.

Jurnalistul de investigații Sorin Ovidiu Bălan a avut o poziție la fel de intransigentă, atrăgând atenția asupra lipsei de maturitate civică și a carențelor structurale ale statului român. Întrebat dacă susține legalizarea, răspunsul său a fost tăios: „Sub nicio formă! România nu este pregătită pentru așa ceva.”

Bălan a făcut o paralelă cu limitele de alcool la volan permise în alte state europene, anticipând un haos legislativ și social în România: „Dacă se va introduce această lege, unii care coboară din mașină și nu se pot ține pe picioare, care se vor prăbuși cu polițistul în brațe, vor veni la tribunal cu adeverințe că au consumat marijuana strict în scop recreațional. Deocamdată, nu suntem pregătiți pentru aceste nuanțe. Ori deloc, ori deloc.”

Jurnalistul a atras atenția și asupra ineficienței autorităților în fața traficului real, acuzând o lipsă de voință și de organizare la nivel înalt. „Noi ne aflăm în plin război cu drogurile, dar bătălia nici măcar nu a început. Nu avem o armată specializată, nu avem un stat major, nu avem tactică. Ne cad drone cu droguri în cap la graniță, iar autoritățile se rezumă la a prinde «săgețile» de pe stradă, cu 2-3 doze, în timp ce marii traficanți investesc banii în imperii imobiliare.”

Atât Cătălin Țone, cât și Sorin Ovidiu Bălan au subliniat că, în fața invaziei drogurilor de sinteză și a cannabisului modificat genetic pentru a fi extrem de potent, discuția despre legalizare în România este nu doar inoportună, ci de-a dreptul periculoasă.

Prioritatea absolută trebuie să fie prevenția în rândul tinerilor, educarea părinților pentru a recunoaște semnele consumului, crearea de centre reale de tratament (post-cură) pentru dependenți și înființarea unor structuri de poliție cu adevărat profesioniste, capabile să destructureze marile rețele, nu doar să vâneze micii consumatori.