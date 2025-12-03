Prăbușire pe piața cripto. Bitcoin a pierdut 18% din valoare

Bitcoin a început luna decembrie cu o corecție semnificativă, după ce în noiembrie a pierdut aproape 18% din valoare. Evoluția a accentuat sentimentul de nesiguranță în rândul investitorilor și a amplificat volatilitatea din întregul ecosistem cripto. O analiză realizată de Bitget arată că perioada care urmează devine esențială, în special prin prisma deciziilor macroeconomice așteptate în SUA.

Potrivit acesteia, cel mai important element moniorizat de invstitori este întâlnirea Federal Open Market Committee (FOMC) programată pentru 9-10 decembrie, în cadrul căreia va fi anunţată decizia privind reducerile de dobândă. Dacă Rezerva Federală adoptă un ton mai relaxat sub noua conducere, aşteptările privind reducerile de dobândă ar putea alimenta un nou raliu, având potenţialul de a împinge Bitcoin înapoi spre 110.000 de dolari şi Ethereum peste 3.300 de dolari până la finalul anului, pe măsură ce lichiditatea se îmbunătăţeşte şi adopţia se adânceşte.

„Bitcoin a încheiat luna noiembrie cu o scădere importantă, de aproape 18%, fapt care alimentează un sentiment de incertitudine şi teamă în întreaga piaţă cripto şi generează o volatilitate mai ridicată. Luna decembrie, însă, este crucială, deoarece implică factori macroeconomici importanţi, inclusiv aşteptările privind ratele dobânzilor, anunţuri-cheie de politici publice şi o posibilă schimbare în lichiditatea globală. Aceşti factori ar putea remodela direcţia pieţei şi pot stabili tonul pentru anul următor”, spune Bitget, cea mai mare companie de schimb universal din lume.

Cel mai important element care trebuie monitorizat este întâlnirea Federal Open Market Committee (FOMC) programată pentru 9-10 decembrie, în cadrul căreia va fi anunţată decizia privind reducerile de dobândă. Din cauza închiderii recente a guvernului american, au existat întârzieri în publicarea unor date economice esenţiale, în special raportul privind ocuparea forţei de muncă pentru luna octombrie şi Indicele Preţurilor de Consum (CPI).

Această întârziere creează un nivel mai ridicat de incertitudine legat de decizia Fed, deoarece comitetul va trebui să ia o hotărâre de politică monetară fără cele mai recente date pentru doi indicatori esenţiali care, în mod normal, îi ghidează acţiunile. Investitorii ar trebui să urmărească îndeaproape randamentele Trezoreriei SUA şi Indexul Dolarului American, care adesea servesc drept principalii indicatori pe baza cărora se iau deciziile oficiale privind ratele, explică Bitget.

Piaţa trebuie, de asemenea, să rămână atentă la anunţurile de politică publică. În mod specific, se anticipează ca preşedintele Trump să anunţe noul Preşedinte al Rezervei Federale înainte de Crăciun. Viziunea acestuia asupra politicii monetare influenţează direcţia viitoarelor decizii privind dobânzile, astfel că orice indiciu timpuriu despre poziţia sa devine extrem de important pentru investitori. Mai mult, în urma rezolvării recente a închiderii guvernamentale, pot apărea noi actualizări de politică fiscală, ceea ce ar genera reacţii în piaţă, spun analiştii.

În ansamblu, nivelul lichidităţii şi condiţiile din piaţă trebuie monitorizate îndeaproape. Volatilitatea recentă, inclusiv scăderea Bitcoin şi valurile mari de lichidări în sectorul cripto, reflectă schimbări importante în nivelul lichidităţii şi existenţa unor poziţii cu „leverage” ridicat. La acestea se adaugă incertitudinile legate de viitoarele decizii de politică monetară, ceea ce amplifică reacţiile pieţei. Pe măsură ce dinamica lichidităţii globale se schimbă, atât Bitcoin, cât şi altcoin-urile pot reacţiona rapid.

Analiştii Bitget consideră scăderea de la începutul lunii decembrie în ceea ce priveşte Bitcoin, Ethereum şi XRP drept o corecţie pe termen scurt, probabil legată de o întrerupere temporară a activităţii „market-makerilor”, ceea ce evidenţiază existenţa unor goluri persistente de lichiditate, dar şi capacitatea pieţei cripto de a se adapta şi stabiliza rapid. În ciuda acestei retrageri, structura de bază rămâne solidă.

Dacă Rezerva Federală adoptă un ton mai relaxat sub noua conducere, aşteptările privind reducerile de dobândă ar putea alimenta un nou raliu, având potenţialul de a împinge Bitcoin înapoi spre 110.000 de dolari şi Ethereum peste 3.300 de dolari până la finalul anului, pe măsură ce lichiditatea se îmbunătăţeşte şi adopţia se adânceşte.

Pe de altă parte, dacă inflaţia rămâne ridicată şi întârzie relaxarea politicii monetare, pieţele ar putea evolua lateral, cu Bitcoin stabilizându-se în intervalul 80.000-100.000 de dolari şi Ethereum menţinându-se între 2.600 şi 3.300 de dolari. Pentru participanţii pe termen lung, acest context a oferit, de-a lungul timpului, momente foarte bune pentru acumulare. Următoarele rapoarte CPI şi întâlnirea FOMC reprezintă elemente cheie, care ar putea reaprinde apetitul pentru risc şi ar putea susţine o revenire durabilă, pe măsură ce fluxurile instituţionale cresc.

Aceste dinamici indică un sector în plină maturizare, tot mai strâns legat de evoluţiile macroeconomice globale. Etapa care urmează va recompensa poziţionarea disciplinată, practicile solide de securitate şi o expunere diversificată, pe măsură ce cripto îşi consolidează rolul în portofoliile financiare moderne, mai adaugă Bitget, lider global în domeniul schimbului de criptomonede.

