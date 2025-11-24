Monede virtuale pentru proprietăți reale. Vânzarea pe criptomonede, moda care a luat amploare pe piața imobiliară

Piața imobiliară din România înregistrează o schimbare semnificativă: tot mai mulți vânzători acceptă criptomonede drept metodă de plată. Primul exemplu concret vine din Brașov, unde un apartament din centrul istoric a fost vândut pentru echivalentul a 369.000 de euro, achitat integral în monede virtuale.

Cumpărătorii sunt un cuplu tânăr, format dintr-o româncă și un francez, care au fost atrași de designul apartamentului, cu pereți denivelați, tocuri de uși nefinisate, mobilier minimalist și lumini discrete. Proprietatea, situată la doi pași de Piața Sfatului, a fost renovată în stilul japonez „wabi-sabi”, care pune în valoare frumusețea imperfecțiunilor.

Acest caz nu este izolat. În ultimele luni, anunțurile care permit plata în Bitcoin sau alte criptomonede au devenit tot mai frecvente pe internet. Un exemplu în acest sens este un teren din Iași, de 1.672 de metri pătrați, aflat într-o zonă pitorească, cu potențial mare de dezvoltare.

Proprietarul cere peste 200.000 de euro, dar menționează că acceptă plata în lei, deschizând astfel ușa negocierilor și pentru cei care dețin monede digitale.

De asemenea, în pădurea Băneasa, un alt teren este scos la vânzare cu prețul de 16 euro pe metru pătrat.

Proprietarul specifică clar că se acceptă plata în criptomonede precum Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB) sau Solana (SOL).

„Se acceptă plata si in urmatoarele CRIPTOMONEDE: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), BNB sau Solana (SOL)”, se arată în anunțul publicat pe OLX.

Trendul se extinde și pe litoral. Un apartament la malul mării, evaluat la 128.000 de euro, este scos la vânzare cu posibilitatea plății în Bitcoin sau alte criptomonede.

„Accept crypto BTC/Bitcoin/USDT/Ethereum”.

Astfel, piața imobiliară românească începe să se adapteze la noile tehnologii financiare. Această tendință reflectă atât creșterea popularității criptomonedelor, cât și dorința investitorilor de a diversifica metodele de tranzacționare.

Piața imobiliară globală începe să se adapteze noilor tehnologii financiare, iar criptomonedele câștigă teren în tranzacțiile imobiliare. Tot mai mulți dezvoltatori și proprietari din întreaga lume acceptă plăți în Bitcoin, Ethereum sau alte monede digitale, oferind cumpărătorilor alternative rapide și sigure față de metodele tradiționale.

În Dubai, dezvoltatori mari precum RAK Properties și DAMAC Properties permit achiziții de apartamente și vile de lux în BTC sau ETH. Experții spun că această tendință răspunde cererii internaționale și atrage investitori care dețin monede digitale, transformând criptomonedele într-un instrument real de cumpărare.

În Europa, țări precum Spania și Portugalia au început să integreze plățile crypto în tranzacțiile imobiliare, în special pentru segmentul premium. Notarii pot valida tranzacțiile în monede digitale, iar proprietățile de lux sunt adesea promovate ca fiind „crypto-friendly”.

Situația este și mai avansată în El Salvador, care a adoptat Bitcoin ca monedă legală, și în Elveția, unde orașe precum Zug sau Lugano permit cumpărarea de imobile direct cu monede digitale. Platforme internaționale precum RealOpen intermediază tranzacții în BTC, ETH și USDT pentru clienți din întreaga lume.