Criminalitatea digitală se amplifică – românii sunt lăsați fără bani în cont, în timp ce infractorii sunt mult mai sofisticați și mai greu de prins, pentru că organele de justiție sunt uneori depășite tehnic, spun specialiștii în securitate cibernetică. Compania Buju Stanciu & Asociații și T&H Consulting dezvoltă unul dintre cele mai puternice fronturi private împotriva criminalității digitale din regiune.

În ultimii ani, România a intrat într-o nouă eră a criminalității: infractorii nu poartă doar cagule, ci și avataruri sau identități false. Nu mai amenință doar fizic, ci dispar cu economiile de-o viață ale oamenilor printr-un link sau un mesaj privat.

Este o criminalitate tăcută, globală, invizibilă și devastatoare, care nu mai poate fi tratată cu instrumentele de acum 15 ani. Criminalitatea economică digitală e mult mai agresivă față de acum câțiva ani. Infractorii sunt mult mai sofisticați și mai greu de prins, pentru că organele de justiție sunt uneori depășite tehnic.

Într-o epocă în care infractorii operează de oriunde din lume asupra românilor și pierderile financiare cu câteva click-uri, în România a fost dezvoltată o celulă de reacție rapidă la fraudele digitale pentru a ajuta românii și unul dintre cele mai puternice fronturi private împotriva criminalității digitale din regiune.

Această structură este creată printr-un parteneriat strategic între societatea de avocatură Buju Stanciu & Asociații (BSA) și T&H Consulting International Kft., unul dintre cei mai puternici jucători europeni în investigații blockchain, forensics și recuperarea fondurilor provenite din fraude digitale din Europa.

„Ce vedem în practica de zi cu zi marchează un fenomen alarmant. Oamenii nu mai vin cu litigii clasice, ci vin cu conturile bancare sau cu portofele digitale golite, cu platforme fantomă, cu investiții inexistente, cu scheme care au trecut deja prin patru sau cinci jurisdicții. Vin cu o platformă de tranzacționare dispărută peste noapte, cu un portofel cripto gol, cu conversații pe WhatsApp și promisiuni făcute pe Telegram. E o criminalitate economică mult mai agresivă decât ceea ce vedeam acum câțiva ani.

Criminalitatea digitală este o realitate care nu mai poate fi tratată cu instrumentele de acum 15 ani, cu atât mai puțin cu aroganța ideii balcanice că „se rezolvă cumva”. Este nevoie de viteza tehnologiei, de rigoarea dreptului și de curajul de a merge până la capăt”, spune avocatul Marius Stanciu, Partener al Buju Stanciu & Asociații.

Această alianță marchează una dintre cele mai ambițioase inițiative private din România în lupta împotriva criminalității economice digitale. T&H Consulting este recunoscută ca un jucător important în zona investigațiilor în criptomonede și a asistat mii de clienți persoane juridice și fizice în cazuri de înșelăciune și fraudă online, lucrând cu clienți la nivel global.

“Parteneriatul cu T&H Consulting ne permite să punem împreună expertiza juridică – pe care am construit-o în ani de practică în zona cripto și a criminalității economice digitale – și capacitatea tehnică de a urmări banii, de a reconstrui traseul tranzacțiilor și de a transforma suspiciunile în probe.

Vorbim despre dosare în care urmărim Bitcoin prin zeci de portofele, în care analizăm smart contracts manipulate sau în care reconstruim scheme de tip Ponzi care au tranzitat cinci jurisdicții. În final, miza nu este doar recuperarea sumelor de bani, ci și recâștigarea încrederii oamenilor în ideea că justiția – chiar și în mediul digital – poate fi făcută”, punctează avocatul Marius Stanciu.

Autoritățile se confruntă cu un val fără precedent de sesizări privind fraude online, manipulări de investiții și scheme sofisticate în care banii se evaporă prin zeci de tranzacții automate.

„În 2025, adevărul e simplu: criminalitatea economică s-a mutat online. Infractorii sunt mult mai sofisticați și mai greu de prins, pentru că organele de justiție sunt uneori depășite tehnic. Iar victimele, de la oameni obișnuiți până la companii mari, rămân fără bani și fără repere. Parteneriatul nostru cu T&H Consulting vine exact în această fereastră critică, pentru a reconstrui încrederea oamenilor în ideea că și lumea digitală poate fi investigată, înțeleasă și controlată”, afirmă Victor Buju, Partner la Buju Stanciu & Asociații.

T&H Consulting este una dintre puținele companii din Europa Centrală care, în loc să caute autorii în mod clasic, urmărește circuitele financiare direct pe blockchain, în timp real, cu tehnologii capabile să reconstruiască fluxuri financiare complexe, să identifice noduri de tranzit și să genereze dovezi solide pentru parchete, poliție și instanțe.

„Am lucrat ani de zile la unele dintre cele mai complicate cazuri de fraudă digitală din Europa și Asia. Ce am învățat este că investigația tehnică nu este suficientă dacă nu este conectată direct cu o strategie juridică solidă. Parteneriatul cu Buju Stanciu & Asociații creează exact acel pod critic între tehnologie și justiție”, subliniază Nichita Vidaico, Business Development Manager, T&H Consulting.

Parteneriatul funcționează ca o celulă de reacție rapidă: imediat ce un incident este raportat, investigația tehnică pornește instant, urmărind în timp real mișcarea fondurilor, identificând portofele, entități intermediare și conexiuni transfrontaliere.

În paralel, echipa BSA stabilește strategia juridică adecvată, iar toate datele sunt consolidate într-un raport tehnico-juridic complet, pregătit pentru a fi folosit în fața autorităților și instanțelor.

Ulterior, acțiunea se extinde în toate jurisdicțiile relevante, prin coordonarea simultană a rețelei operaționale T&H și a rețelei juridice BSA, astfel încât investigația, procedurile și recuperarea să avanseze coerent în mai multe țări în același timp.

fraude crypto, forex și investiții digitale

scheme Ponzi, rug pulls, exit scams

platforme de trading fictive sau nerecunoscute

manipulări ale smart contracts

investigații multi-jurisdicționale

litigii investitori - platforme digitale

suport tehnic în dosare DIICOT sau cu cooperare internațională

Prin colaborarea cu T&H Consulting, echipa de avocați BSA se ocupă și de documentare și analiză probatorie (inclusiv urmărirea tranzacțiilor pe blockchain, analize on-chain și identificarea entităților implicate) pentru utilizare în fața autorităților și instanțelor. De asemenea, oferă asistență strategică pentru instituții financiare, fintech-uri și platforme care doresc să își consolideze mecanismele de conformitate și prevenție a fraudei.

T&H Consulting își desfășoară activitatea din Budapesta și oferă servicii de investigații, consultanță și suport în litigii în arii precum „Investigations and Disputes”, „Consulting and Documentary Support”, „Cryptocurrency Investigation and Compliance” și „Business Services”, pentru clienți din întreaga lume.

Pentru Buju Stanciu & Asociații, parteneriatul reprezintă un nou pas în consolidarea unei practici integrate la intersecția dintre drept, tehnologie și sectorul financiar, cu un accent puternic pe protejarea victimelor fraudelor online și pe gestionarea riscurilor juridice generate de economia digitală. Firma și-a construit o reputație solidă în asistarea clienților în cazuri de fraudă cu active cripto, recuperare de active digitale și litigii internaționale complexe, iar această colaborare îi amplifică capacitatea de reacție în fața unei criminalități economice din ce în ce mai sofisticate.