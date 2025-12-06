Povestea nuielușei lui Moș Nicolae. Cum a apărut cadoul pentru copiii care nu au fost cuminți

În fiecare decembrie, înainte ca orașele să fie cuprinse de febra Sărbătorilor, în casele românilor se reia o tradiție care pare desprinsă din alte timpuri: lustruirea ghetuțelor. Copiii se pregătesc cu emoție pentru noaptea de 5 spre 6 decembrie, convinși că Moș Nicolae va ști întotdeauna cine a fost cuminte și cine a avut momente de răzvrătire. Dar, dincolo de dulciuri, mandarine și mici bucurii lăsate în încălțări, există un simbol care a traversat secole și care revine an de an: nuielușa. O crenguță simplă, care spune însă o poveste mult mai bogată decât pare la prima vedere.

Mult înainte să fie Moșul din ghetuțe, Nicolae a fost un copil născut în Patara, în ținutul Lichiei, în Asia Mică. Numele său, care în greacă înseamnă „biruitor de popoare”, nu era întâmplător: legendele bisericești spun că încă de mic făcea minuni, iar oamenii îl considerau un ales al lui Dumnezeu.

Rămas orfan, Nicolae a ales drumul generozității absolute. A împărțit averea moștenită celor sărmani, a ctitorit mănăstirea Sionului de lângă Mira și a călătorit în locuri sfinte, înainte de a deveni episcop. A murit pe 6 decembrie 352 și a fost înmormântat la mănăstirea pe care o ridicase, loc din care – spune tradiția – a început să izvorască mir tămăduitor. Vestea s-a răspândit cu repeziciune, iar mormântul lui Nicolae a devenit loc de pelerinaj pentru oameni care sperau în vindecare și minuni.

Atât de mare era credința în puterea lui, încât, opt ani după moartea sa, împăratul Justinian i-a ridicat o biserică la Constantinopol, în cartierul Vlaherne. Așa s-a născut cultul unui sfânt care, de-a lungul secolelor, a devenit simbol al bunătății, al dreptății și al protecției.

Puțini își imaginează că nuielușa pe care copiii o primesc uneori în ghetuțe are legătură cu un episod aspru din viața Sfântului Nicolae. Tradiția spune că, în timpul Sinodului de la Niceea, episcopul Nicolae l-a pălmuit pe Arie, considerat eretic pentru teoriile sale care contraziceau dogma creștină. Gestul a rămas proverbial: un simbol al fermității, al autorității morale, dar și al grijii pentru adevăr.

De aici a plecat și obiceiul ca Moș Nicolae să le aducă neascultătorilor o crenguță, de obicei de măr. Nu ca pedeapsă, ci ca amintire că și dreptatea are uneori chip sever atunci când învățătura trebuie să fie clară.

În timp, tradiția s-a îmblânzit, iar nuielușa a devenit mai degrabă un semn de reflecție, un mesaj jucăuș lăsat de Moșul cel blând: „Ai timp până la anul să repari ce ai stricat.”

În tradiția populară românească, nuielușa nu are doar o conotație negativă. Se crede că, dacă este așezată într-un vas cu apă, crenguța poate înmuguri până la Crăciun, iar dacă ajunge chiar să înflorească, acesta este semnul că Moș Nicolae l-a iertat pe copilul care a primit-o.

În unele sate, părinții le spuneau copiilor că nuielușa îi „vorbește” în taină Sfântului, iar apariția unui mugure este semnul că „ai îndreptat ce era de îndreptat”. În acest fel, mesajul tradiției nu pune accentul pe pedeapsă, ci pe posibilitatea de a repara greșelile — ideea că oricând poate exista o a doua șansă și că iertarea rămâne mereu deschisă.

În casele de altădată, copiii urmăreau cu sufletul la gură crenguța din borcan, ca pe o promisiune că bunătatea are puterea să transforme totul.

Una dintre cele mai cunoscute legende legate de Sfântul Nicolae explică, de fapt, de ce Moșul aduce daruri pe furiș. În orașul său trăia un om atât de sărac, încât se gândea să-și vândă cele trei fete pentru a scăpa de mizerie. Într-o noapte, Nicolae a trecut pe lângă casa lor și, fără să fie văzut, a lăsat o pungă cu galbeni pentru fata cea mare. Zestrea i-a salvat viitorul.

În anul următor, a făcut același lucru pentru fata mijlocie. Apoi, încă un an mai târziu, pentru cea mică. Nu a cerut mulțumiri, recunoștință sau laudă. A vrut doar să dea o șansă unor vieți care păreau pierdute.

Această poveste, purtată din generație în generație, stă la baza gestului atât de discret al lui Moș Nicolae, care lasă daruri în ghetuțe fără să caute recunoaștere. Nu pentru a fi văzut, ci pentru a duce mai departe o tradiție a generozității tăcute, făcute din inimă.

Biserica a păstrat numeroase mărturii despre minunile făcute de Sfântul Nicolae: marinari salvați din furtuni, oameni bolnavi vindecați, vieți întoarse din marginea dezastrului. În unele icoane, este înfățișat cu un corăbier în brațe, în altele cu un copil adus înapoi la viață. Toate aceste povești au consolidat imaginea unui protector neobosit, care veghează asupra celor slabi, a copiilor și a celor aflați în primejdii.

De aceea, noaptea de Moș Nicolae nu e doar despre dulciuri și emoția copilăriei. Este, în esență, o celebrare a unui om care a schimbat destine prin bunătate și curaj.

Deși lumea modernă a schimbat multe tradiții, nuielușa lui Moș Nicolae a rămas, surprinzător, una dintre cele care rezistă, ba chiar a început să fie un concept de afacere în mediul online. Poate pentru că nu este doar o crenguță lăsată într-o gheată, ci un mesaj subtil despre puterea pe care o are fiecare copil de a crește.

Părinții o folosesc astăzi mai mult ca pe o glumă, dar în spatele ei rămâne aceeași lecție veche: cadourile se primesc cu bucurie, dar nuielușa cu înțelepciune. Pentru că ea vorbește despre drumul spre mai bine, despre înflorirea unor fapte care, la început, pot părea seci și fără viață.

În fond, povestea nuielușei lui Moș Nicolae este o poveste despre oameni. Despre cei mici, care cresc învățând să distingă între bine și rău. Despre părinți, care transmit tradiții și valori. Și despre comunități întregi, care au păstrat, vreme de aproape două milenii, imaginea unui sfânt care a adus lumină acolo unde întunericul părea de netrecut.

În fiecare an, când copiii își pregătesc ghetuțele, Moș Nicolae nu trece doar cu daruri. Trece cu tot ceea ce am reușit să păstrăm dintr-o lume în care generozitatea era tăcută, iar iertarea era întotdeauna posibilă — chiar și într-o crenguță mică, lăsată în pantofii unui copil neastâmpărat.