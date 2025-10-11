Povestea neștiută a trupei Iris. Când s-a alăturat Cristi Minculescu

Iris este una dintre cele mai longevive și iubite trupe de rock din România, cu o carieră ce se întinde pe mai bine de patru decenii. Înființată în 1977 la București de Nelu Dumitrescu (baterie), Nuțu Olteanu (chitară) și Emil Lechințeanu (bas), formația a evoluat constant, adaptându-se la schimbările muzicale ale vremii și câștigându-și locul în inimile fanilor.

Cristi Minculescu s-a alăturat trupei Iris în 1980, la vârsta de 21 de ani. În ziua în care împlinea această vârstă, a susținut o probă cu piesele „Doar pentru voi”, „Trenul fără naș” și „Pe ape”. Examinatori au fost Nuțu Olteanu și Nelu Dumitrescu, cei doi membri fondatori ai trupei. Impresionați de timbrul său vocal inconfundabil, l-au cooptat imediat în formație.

Astfel, Cristi a devenit vocea principală a trupei, contribuind la succesul pieselor care au devenit emblematice pentru rockul românesc.

În 2009, Cristi Minculescu a fost diagnosticat cu boala polichistică hepato-renală, o afecțiune genetică rară care provoacă formarea de chisturi atât în ficat, cât și în rinichi. Boala a fost moștenită de la tatăl său și a evoluat rapid, necesitând un transplant de ficat.

Soția sa, Rodica Minculescu, a fost donatorul compatibil, oferindu-i o parte din ficatul său pentru a-i salva viața. După transplant, Cristi a avut o perioadă de recuperare dificilă, dar a reușit să revină pe scenă și să continue să cânte pentru fanii săi.

De-a lungul carierei sale, Iris a lansat numeroase albume și a compus multe piese care au rămas în memoria colectivă a fanilor. Printre cele mai cunoscute melodii se numără:

„Doar pentru voi”

„Trenul fără naș”

„Pe ape”

„Cei ce vor fi”

„Strada ta”

„În parc”

„Zi și noapte”

„Floare de iris”

„Uită tot ce-a fost”

„Ploaia de vise”

„De ce oare ai plecat?”

„Vino iar”

„Rock and roll”

„Cine mă strigă în noapte?”

„Mirage”

„Tot zbor”

„Iris, nu pleca”

„Somn bizar”

„Amintiri”

„Contra timp”

„Unde inima mea bate”

Aceste piese au fost interpretate de-a lungul anilor în diverse formule ale trupei și au contribuit la consolidarea legendei Iris în peisajul muzical românesc.

În 2017, trupa Iris s-a divizat în două formații: Iris Nelu Dumitrescu și Iris Cristi Minculescu, Valter & Boro. Această separare a fost rezultatul unor diferențe de viziune artistică și a unor conflicte interne.

În urma unui proces, instanța a decis ca ambele părți să poată utiliza numele „Iris” în combinație cu numele lor, rezultând în două trupe distincte. Astfel, Iris a continuat să evolueze sub două forme, fiecare cu propriul său stil și repertoriu.

Astăzi, Iris continuă să fie un simbol al rockului românesc, iar membrii trupei, atât cei din formula originală, cât și cei din noile componențe, rămân activi pe scenă, oferind fanilor momente muzicale de neuitat. Luna trecută, Cristi Minculescu a anunțat că se retrage din trupă.