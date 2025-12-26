„Carol of the Bells”, cunoscută și ca „Șcedrik” (Щедрий вечiр), melodia ascultată de milioane de oameni înainte de sărbători, are în spate o poveste strâns legată de identitatea culturală a Ucrainei. Compusă de Mîcola Leontovîci și inspirată din tradițiile orașului Pokrovsk, melodia nu este, potrivit experților, doar un cântec de Crăciun, ci „un mesaj cultural ucrainean, o carte poştală a spiritualităţii şi rezistenţei ucrainene în faţa ameninţării”, potrivit Politico.

Leontovîci nu a compus colindul în Pokrovsk, însă orașul a avut un rol important atât în evoluția muzicii sale, cât și în conturarea politicii patriotice ucrainene, care a dus la persecutarea sa de către ruși și, în cele din urmă, la uciderea sa de agenți sovietici, în 1921.

Acesta a locuit la Pokrovsk în primul deceniu al secolului al XX-lea, unde a predat la o școală de muzică și a condus corul lucrătorilor feroviari. Aici s-a inspirat din tradițiile populare ucrainene și, ulterior, și-a bazat melodia „Șcedrik” pe un cântec sezonier numit „Șcedrik”, Pokrovsk fiind supranumit orașul natal al acestei melodii.

Leontovîci este considerat pe scară largă un erou care a înfruntat Rusia prin muzica sa în urmă cu un secol, într-un mod comparat cu felul în care ucrainenii de astăzi folosesc arme, obuze și drone pentru a-și apăra identitatea națională în fața devastării provocate de Moscova, notează sursa menționată anterior.

Imediat după ce versiunea „Șcedrik” a lui Leontovîci a fost prezentată în premieră la Kiev, în 1916, liderii Republicii Naționale Ucrainene au considerat că melodia are potențial de succes. În acest context, în 1919, guvernul a decis să trimită un cor național în turneu prin Europa, cu lucrările lui Leontovîci, pentru promovarea recunoașterii Republicii Naționale Ucrainene.

Noua națiune, Ucraina, nu a fost recunoscută pe plan internațional, însă „Șcedrik” și-a câștigat un loc în cultura globală. Înainte de turneul european, membrii corului ucrainean s-au refugiat în vestul Ucrainei, după invadarea Kievului de către bolșevici, iar după succesul obținut în Europa au ajuns în Canada și Statele Unite, deja sub numele de Corul Național Ucrainean, aducând „Șcedrik” în America de Nord în 1922.

Acolo, Peter J. Wilhousky a scris versurile în limba engleză și a transformat melodia în ceea ce este cunoscut astăzi drept „Carol of the Bells”.