Monden

Povestea din spatele celebrei melodii „Carol of the Bells”, cunoscută sub numele de „Șcedrik”

Comentează știrea
Povestea din spatele celebrei melodii „Carol of the Bells”, cunoscută sub numele de „Șcedrik”Colind. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

„Carol of the Bells”, cunoscută și ca „Șcedrik” (Щедрий вечiр), melodia ascultată de milioane de oameni înainte de sărbători, are în spate o poveste strâns legată de identitatea culturală a Ucrainei. Compusă de Mîcola Leontovîci și inspirată din tradițiile orașului Pokrovsk, melodia nu este, potrivit experților, doar un cântec de Crăciun, ci „un mesaj cultural ucrainean, o carte poştală a spiritualităţii şi rezistenţei ucrainene în faţa ameninţării”, potrivit Politico.

Pokrovsk, orașul care i-a influențat parcursul artistic

Leontovîci nu a compus colindul în Pokrovsk, însă orașul a avut un rol important atât în evoluția muzicii sale, cât și în conturarea politicii patriotice ucrainene, care a dus la persecutarea sa de către ruși și, în cele din urmă, la uciderea sa de agenți sovietici, în 1921.

Acesta a locuit la Pokrovsk în primul deceniu al secolului al XX-lea, unde a predat la o școală de muzică și a condus corul lucrătorilor feroviari. Aici s-a inspirat din tradițiile populare ucrainene și, ulterior, și-a bazat melodia „Șcedrik” pe un cântec sezonier numit „Șcedrik”, Pokrovsk fiind supranumit orașul natal al acestei melodii.

„Șcedrik”, folosit ca instrument pentru promovarea Republicii Naționale Ucrainene

Leontovîci este considerat pe scară largă un erou care a înfruntat Rusia prin muzica sa în urmă cu un secol, într-un mod comparat cu felul în care ucrainenii de astăzi folosesc arme, obuze și drone pentru a-și apăra identitatea națională în fața devastării provocate de Moscova, notează sursa menționată anterior.

Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile
Restanțele la întreținere. Cine nu are obligația legală de a plăti facturile

Imediat după ce versiunea „Șcedrik” a lui Leontovîci a fost prezentată în premieră la Kiev, în 1916, liderii Republicii Naționale Ucrainene au considerat că melodia are potențial de succes. În acest context, în 1919, guvernul a decis să trimită un cor național în turneu prin Europa, cu lucrările lui Leontovîci, pentru promovarea recunoașterii Republicii Naționale Ucrainene.

Colind

Colind. Sursa foto: Freepik

„Șcedrik”, tardusă de Peter J. Wilhousky

Noua națiune, Ucraina, nu a fost recunoscută pe plan internațional, însă „Șcedrik” și-a câștigat un loc în cultura globală. Înainte de turneul european, membrii corului ucrainean s-au refugiat în vestul Ucrainei, după invadarea Kievului de către bolșevici, iar după succesul obținut în Europa au ajuns în Canada și Statele Unite, deja sub numele de Corul Național Ucrainean, aducând „Șcedrik” în America de Nord în 1922.

Acolo, Peter J. Wilhousky a scris versurile în limba engleză și a transformat melodia în ceea ce este cunoscut astăzi drept „Carol of the Bells”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

08:01 - Statul completează pensiile mici. Cine beneficiază și cât se acordă efectiv
07:52 - Locuință din Botoșani, mistuită de flăcări. Proprietarul a avut nevoie de îngrijiri medicale
07:43 - Lovituri SUA contra ISIS în Nigeria, după valul de răpiri de copii creștini
07:32 - Cinci zodii care riscă să aibă probleme de sănătate, imediat după Crăciun
07:23 - Bulgaria trece în câteva zile la euro. Ce schimbări vor simți românii
07:14 - Explozie într-un apartament din Onești. Pompierii au intervenit cu mai multe autospeciale

HAI România!

Politica, Complotul și Lista Puterii
Politica, Complotul și Lista Puterii
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Sacrificiu și Oportunitate: Cine a preluat Revoluția?
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989
Asasinatul în masă de la Otopeni, din 23 decembrie 1989

Proiecte speciale