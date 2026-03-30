Posibil incident terorist în Marrea Britanie. Șofer arestat după ce a lovit mai mulți pietoni

incident in Derby / sursa foto: captură video
Un incident rutier grav petrecut în centrul orașului Derby a determinat intervenția autorităților britanice, inclusiv a ofițerilor specializați în combaterea terorismului, potrivit informațiilor furnizate de Derbyshire Constabulary.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor după ce ar fi intrat cu mașina în mai mulți pietoni, sâmbătă seara.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30 GMT, pe Friar Gate, o arteră frecvent circulată din centrul orașului. Șapte persoane au fost rănite grav, însă, conform autorităților, viața acestora nu este în pericol.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportate la spital pentru tratament suplimentar.

Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
Intervenția autorităților din Derby și evoluția anchetei

Poliția a anunțat că ofițerii antiterorism oferă sprijin în cadrul investigației, însă cazul nu este tratat, în acest moment, ca un act terorist. Reprezentanții instituției au precizat că „mențin o abordare deschisă” în ceea ce privește stabilirea motivului din spatele incidentului.

„Menținem o abordare deschisă în ceea ce privește motivul, iar sprijinul ofițerilor antiterorism este o practică obișnuită pentru incidente de această natură”, au transmis reprezentanții poliției.

Autoritățile au intervenit rapid, reușind să oprească vehiculul implicat — un Suzuki Swift de culoare neagră — la doar șapte minute după producerea incidentului. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut pe loc și se află în continuare în custodia poliției.

Acuzațiile aduse suspectului

Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul, originar din India și stabilit de mai mulți ani în Regatul Unit, este investigat pentru mai multe infracțiuni grave.

Printre acestea se numără tentativa de omor, provocarea de vătămări corporale grave prin conducere periculoasă, producerea de leziuni grave cu intenție și conducere periculoasă.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare privind circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sau posibilele motive ale suspectului.

Starea victimelor din Derby și reacția autorităților

Cele șapte persoane rănite au suferit leziuni serioase, însă medicii au confirmat că acestea nu le pun viața în pericol. Echipele de intervenție au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea victimelor.

incident în Derby / sursa foto: captură video

Poliția a încercat să calmeze îngrijorările publicului, subliniind că nu există indicii privind un risc continuu pentru populație.

„Deși știm că acest incident poate provoca îngrijorare, dorim să asigurăm publicul că nu credem că există un risc în desfășurare pentru comunitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au adăugat că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, cazul este considerat un incident izolat.

Context și proceduri standard

Implicarea ofițerilor antiterorism în astfel de situații nu este neobișnuită în Regatul Unit, mai ales în cazul incidentelor cu impact public major sau care implică victime multiple. Potrivit poliției, această colaborare face parte din procedurile standard menite să asigure o evaluare completă și rapidă a oricăror riscuri potențiale.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile continuă să colecteze probe și să analizeze toate ipotezele relevante pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.

11:09 - Nemulțumiri în rândul susținătorilor invaziei Rusiei în Ucraina. Vladimir Putin, ținta unor acuzații în plin război
11:03 - Liderii PSD ar fi ajuns la concluzia că formula actuală de guvernare nu mai poate continua. Ce variante sunt
10:55 - Posibil incident terorist în Marrea Britanie. Șofer arestat după ce a lovit mai mulți pietoni
10:46 - Tamaș, șocat de modul în care beau rușii. Fotbalistul a cerut să fie împrumutat după primul an
10:39 - Afacerea Magnitsky la Paris: Dmitry Klyuev, judecat pentru spălarea a 230 de milioane de dolari. După 20 de ani, cazu...
10:33 - Cinci morți într-un accident grav pe DN 1F, în județul Cluj. Traficul este blocat pe ambele sensuri de circulație

Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata multor ani
Donald Trump își pune în practică ideile pe care le are de zeci de ani. Ce obiectiv avea președintele SUA
Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
