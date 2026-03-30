Posibil incident terorist în Marrea Britanie. Șofer arestat după ce a lovit mai mulți pietoni

Un incident rutier grav petrecut în centrul orașului Derby a determinat intervenția autorităților britanice, inclusiv a ofițerilor specializați în combaterea terorismului, potrivit informațiilor furnizate de Derbyshire Constabulary.

Un bărbat a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de omor după ce ar fi intrat cu mașina în mai mulți pietoni, sâmbătă seara.

Incidentul a avut loc în jurul orei 21:30 GMT, pe Friar Gate, o arteră frecvent circulată din centrul orașului. Șapte persoane au fost rănite grav, însă, conform autorităților, viața acestora nu este în pericol.

Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, înainte de a fi transportate la spital pentru tratament suplimentar.

Poliția a anunțat că ofițerii antiterorism oferă sprijin în cadrul investigației, însă cazul nu este tratat, în acest moment, ca un act terorist. Reprezentanții instituției au precizat că „mențin o abordare deschisă” în ceea ce privește stabilirea motivului din spatele incidentului.

Autoritățile au intervenit rapid, reușind să oprească vehiculul implicat — un Suzuki Swift de culoare neagră — la doar șapte minute după producerea incidentului. Șoferul, în vârstă de 36 de ani, a fost reținut pe loc și se află în continuare în custodia poliției.

Potrivit informațiilor oficiale, bărbatul, originar din India și stabilit de mai mulți ani în Regatul Unit, este investigat pentru mai multe infracțiuni grave.

Printre acestea se numără tentativa de omor, provocarea de vătămări corporale grave prin conducere periculoasă, producerea de leziuni grave cu intenție și conducere periculoasă.

Autoritățile nu au oferit, până în acest moment, detalii suplimentare privind circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul sau posibilele motive ale suspectului.

Cele șapte persoane rănite au suferit leziuni serioase, însă medicii au confirmat că acestea nu le pun viața în pericol. Echipele de intervenție au acționat rapid pentru acordarea primului ajutor și stabilizarea victimelor.

Poliția a încercat să calmeze îngrijorările publicului, subliniind că nu există indicii privind un risc continuu pentru populație.

„Deși știm că acest incident poate provoca îngrijorare, dorim să asigurăm publicul că nu credem că există un risc în desfășurare pentru comunitate”, au transmis reprezentanții instituției.

Aceștia au adăugat că, pe baza informațiilor disponibile în prezent, cazul este considerat un incident izolat.

Implicarea ofițerilor antiterorism în astfel de situații nu este neobișnuită în Regatul Unit, mai ales în cazul incidentelor cu impact public major sau care implică victime multiple. Potrivit poliției, această colaborare face parte din procedurile standard menite să asigure o evaluare completă și rapidă a oricăror riscuri potențiale.

Investigația este în desfășurare, iar autoritățile continuă să colecteze probe și să analizeze toate ipotezele relevante pentru stabilirea circumstanțelor exacte ale incidentului.