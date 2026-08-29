Posibil fragment de dronă, găsit pe plaja din Eforie Nord

Un obiect care pare să fie un fragment de dronă a fost găsit sâmbătă în Eforie Nord, județul Constanța, după ce un turist l-a scos din mare și l-a dus lângă un post de salvamar. Polițiștii și jandarmii au intervenit la fața locului și au preluat obiectul pentru verificări.

Fragmentul, care are aproximativ 60 de centimetri, urmează să fie analizat de specialiști pentru a se stabili cu exactitate ce reprezintă și de unde provine. Potrivit informațiilor, obiectul găsit nu conținea explozibil.

Descoperirea a avut loc pe o plajă din stațiunea Eforie Nord, într-o perioadă în care litoralul este frecventat de numeroși turiști.

Bărbatul care a observat obiectul l-a scos din mare și l-a transportat în apropierea postului de salvamar. Ulterior, autoritățile au fost alertate, iar la fața locului au ajuns polițiști și jandarmi.

Aceștia au preluat fragmentul, care va fi cercetat de specialiști pentru identificare.

Oamenii legii atrag atenția că obiectele necunoscute găsite în apă sau pe plajă nu trebuie manipulate de turiști.

Chiar dacă obiectul descoperit la Eforie Nord nu ar fi avut explozibil, autoritățile recomandă ca astfel de situații să fie semnalate imediat la numărul de urgență 112 sau instituțiilor competente. Unele fragmente sau dispozitive pot prezenta riscuri, iar identificarea lor trebuie făcută de specialiști.

Descoperirea de pe litoral are loc într-un context în care autoritățile române au mai investigat, în ultimii ani, obiecte suspecte și posibile fragmente de drone găsite pe teritoriul României.

Deocamdată, nu există o confirmare oficială privind natura exactă a obiectului găsit în Eforie Nord. Analizele specialiștilor vor stabili dacă este într-adevăr un fragment provenit de la o dronă și, eventual, originea acestuia.

Până la finalizarea verificărilor, autoritățile recomandă populației să păstreze distanța față de orice obiect necunoscut descoperit în apă sau în nisip și să anunțe imediat forțele de intervenție.