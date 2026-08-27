Un nou mesaj RO-Alert a fost transmis, joi seară, pentru locuitorii din nordul județului Tulcea, în contextul unui posibil risc asociat unor obiecte care ar putea cădea din spațiul aerian. Avertizarea vine după ce populația din zonă a mai primit în cursul zilei mesaje similare, pe fondul activității aeriene detectate în apropierea graniței României cu Ucraina, potrivit ISU Tulcea.

Potrivit ISU Tulcea, mesajul RO-Alert a fost transmis în zona de nord a județului, iar oamenii au fost informați cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile recomandă populației să se adăpostească în beciuri sau în spații special destinate protecției civile.

Persoanele care nu au acces la astfel de adăposturi sunt sfătuite să rămână în locuințe și să se îndepărteze de ferestre și de pereții exteriori ai clădirilor.

Recomandarea are rolul de a reduce riscul de rănire în eventualitatea în care fragmente sau alte obiecte ar ajunge la sol.

Mesajul transmis joi seară vine după alte avertizări primite de populația din județul Tulcea în cursul zilei.

Locuitorii din nordul județului au primit joi dimineață un nou mesaj RO-Alert, acesta fiind al treilea transmis într-un interval mai mic de 12 ore.

Situația este urmărită de autoritățile române, în condițiile în care zona de nord a județului Tulcea se află în apropierea frontierei cu Ucraina și a regiunilor afectate de război.

MApN a anunțat că sistemul național de supraveghere radar a identificat joi, la ora 10.08, un grup de ținte aeriene aflate în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România.

Detectarea acestor ținte a determinat autoritățile să mențină măsurile de informare și avertizare a populației din localitățile aflate în zona de risc.

Deocamdată, mesajul RO-Alert are caracter preventiv. Locuitorii din zona vizată trebuie să urmeze indicațiile transmise de autorități și să evite apropierea de ferestre sau de exteriorul clădirilor pe durata avertizării.

Autoritățile recomandă, de asemenea, ca populația să rămână atentă la eventualele mesaje oficiale transmise ulterior și să nu se deplaseze spre zonele în care ar putea exista obiecte sau fragmente căzute din spațiul aerian.