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Circulă hărți false cu drone în România, avertizează MApN. „Aplicațiile nu au acces la radarul militar”

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Circulă hărți false cu drone în România, avertizează MApN. „Aplicațiile nu au acces la radarul militar”radar / sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale avertizează că imagini și hărți distribuite pe rețelele sociale sugerează în mod eronat prezența unor drone în spațiul aerian al României, în contextul atacurilor rusești asupra infrastructurii din Ucraina, în apropierea graniței românești.

Reprezentanții MApN au transmis joi, 27 august, că platformele neoficiale folosite pentru realizarea acestor hărți nu au acces la datele radar militare.

În schimb, acestea utilizează estimări și algoritmi predictivi, ceea ce poate duce la afișarea unor trasee false sau la erori de localizare. Avertismentul vine într-un moment în care autoritățile române monitorizează atent situația de la granița cu Ucraina.

MApN: hărțile de pe platformele neoficiale pot afișa trasee greșite

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, în spațiul public au circulat capturi de ecran de pe platforme neoficiale, inclusiv dimap.live și alte site-uri de tip open-source, care indicau presupuse drone aflate în spațiul aerian românesc.

MApN precizează că astfel de platforme nu au acces la informațiile furnizate de sistemele radar militare.

„Ele folosesc estimări, algoritmi predictivi, care «bănuiesc» traiectoria pe baza unor date incomplete, sau preiau informații neconfirmate din surse deschise. Astfel, ajung să afișeze rute false sau erori de localizare”, au transmis reprezentanții ministerului.

Instituția subliniază că sistemul său de supraveghere radar monitorizează permanent spațiul aerian cu echipamente militare specializate.

Ce se întâmplă atunci când este detectat un risc real

MApN a explicat și procedura aplicată în situația în care este identificat un pericol real pentru România.

Forțele de apărare antiaeriană și poliție aeriană sunt alertate, iar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență este notificat pentru a putea transmite mesaje RO-Alert populației din zonele vizate.

Un astfel de caz a fost raportat chiar joi. Potrivit unui comunicat oficial al MApN, la ora 10:08 sistemul radar a detectat un grup de ținte aeriene în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei cu România. IGSU a transmis un mesaj RO-Alert populației din nordul județului Tulcea la ora 10:18.

Comunicat presă

Comunicat presă / sursa foto: MApN

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol la ora 10:23. MApN a anunțat și decolarea unui elicopter IAR-330 Puma SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

De ce pot deveni virale informațiile eronate

Ministerul Apărării atrage atenția că distribuirea rapidă a unor hărți neverificate poate crea îngrijorare în rândul populației și poate complica transmiterea informațiilor importante în situații reale de urgență.

„O interpretare eronată, distribuită rapid în mediul online, fără verificare din surse oficiale, poate distrage atenția de la alertele reale, atunci când acestea sunt emise”, au transmis reprezentanții MApN.

Instituția recomandă cetățenilor să urmărească informațiile publicate prin canalele oficiale ale autorităților și să nu considere drept confirmare oficială datele afișate de aplicații sau platforme care utilizează informații din surse deschise.

Incidentele cu drone, monitorizate permanent la granița României

Avertismentul apare pe fondul numeroaselor atacuri cu drone desfășurate de Rusia asupra unor obiective din Ucraina aflate în apropierea frontierei românești.

Datele publicate de MApN arată că situația de securitate de la graniță este monitorizată permanent, iar autoritățile au înregistrat de-a lungul timpului atât atacuri în proximitatea frontierei, cât și pătrunderi neautorizate ale unor aparate în spațiul aerian național.

Mesajul Ministerului Apărării este că orice risc real și verificat este comunicat prin canalele oficiale, iar alertele pentru populație sunt transmise imediat atunci când situația o impune.

Într-un context în care informațiile circulă rapid pe rețelele sociale, MApN recomandă verificarea hărților și imaginilor care pretind că arată drone deasupra României înainte de distribuirea acestora. Datele oficiale privind eventualele riscuri sunt comunicate de instituțiile responsabile, pe baza sistemelor de supraveghere și a procedurilor operative.

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