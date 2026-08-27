O țintă aeriană a fost detectată joi seară în apropierea Insulei Șerpilor, iar autoritățile române au activat măsurile de supraveghere și monitorizare. Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național. Sistemul de supraveghere radar a identificat ținta la ora 18:27, la aproximativ 33 de kilometri nord de Insula Șerpilor.

Pentru verificarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 18:41.

Aeronavele au avut misiunea de a monitoriza ținta aeriană și de a urmări evoluția situației din zona Mării Negre.

La ora 18:44, populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj RO-ALERT privind situația aeriană.

Măsura a fost luată ca parte a procedurilor de informare și protecție a populației în cazul identificării unor posibile amenințări aeriene în apropierea teritoriului României.

Alerta aeriană a fost încheiată la ora 19:48. Potrivit Ministerului Apărării Naționale, pe durata incidentului nu au fost raportate pătrunderi ale țintei în spațiul aerian național.

Autoritățile au continuat monitorizarea situației pentru a stabili evoluția și natura țintei detectate în apropierea Insulei Șerpilor.

Reamintim că miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat o țintă aeriană la aproximativ 8 kilometri nord de Vâlcove, în Ucraina, în apropierea frontierei cu România.

„Miercuri, 26 august, sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat o țintă aeriană la aproximativ 8 km nord de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a anunțat Ministerul Apărării.

Pentru monitorizarea situației, autoritățile române au ridicat de la sol un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române.

„Un elicopter IAR-330 PUMA SOCAT al Forțelor Aeriene Române a fost ridicat de la sol pentru monitorizarea situației”, se mai arată în comunicarea MApN.