Senatorul USR Cristian Ghinea susține că președintele Nicușor Dan și-a construit campania prezidențială din 2025 profitând de scăderea Elenei Lasconi în sondaje și îi aduce o serie de critici dure. În cadrul unui podcast, parlamentarul a vorbit despre deciziile luate de USR în timpul alegerilor, relația sa cu actualul șef al statului și a folosit mai multe caracterizări la adresa acestuia.

Cristian Ghinea a afirmat că Nicușor Dan și-a construit campania electorală astfel încât să fie perceput drept singurul candidat proeuropean cu șanse reale de a ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

„Nicușor Dan a avut o strategie cinică de a folosi slăbiciunea Elenei, de a se autoproclama drept singura soluție, cu sondaje care creează raritate. Oamenii sunt sensibili la sondaje: votează cu acela care pare că are șanse. Și a folosit la fix chestia asta”, a spus Ghinea în podcastul Comunitatea Liberală.

Senatorul USR a ridicat și semne de întrebare cu privire la finanțarea sondajelor comandate sau promovate în timpul campaniei electorale de Nicușor Dan, fără să prezinte însă dovezi privind existența unor nereguli.

„De unde avea Nicușor Dan, primarul Capitalei, care câștiga 12.000 de lei pe lună, bani să facă sondaje, asta este altă chestiune. A fost întotdeauna o operațiune pe lângă el: Hai să facem bani cu sondaje”, a susținut Cristian Ghinea.

În cadrul aceleiași intervenții, Cristian Ghinea a afirmat că Elena Lasconi a făcut numeroase greșeli în campania electorală și că a preferat să colaboreze cu persoane din afara echipei oficiale a partidului.

„Elena a făcut atât de multe greșeli și și-a autosabotat campania. Vreau să neg faptul că partidul nu a ajutat-o. Au fost oameni pe lângă ea, plătiți de partid, care au ajutat-o. A preferat mereu să lucreze cu tot felul de ciudați”, a afirmat senatorul USR.

Potrivit lui Ghinea, în echipa de campanie s-au conturat două grupuri diferite: reprezentanții desemnați de partid și colaboratorii aleși de Elena Lasconi.

„Era o concurență între cei de la partid și cei aduși de ea. Ar fi multe de spus, dar este și bucătăria internă. A fost o campanie haotică, deși oameni dedicați au încercat să o calmeze, să o direcționeze. Până la urmă, s-a văzut și în sondaje”, a adăugat Ghinea.

Pe 9 aprilie 2025, conducerea USR a decis convocarea forului politic al partidului pentru retragerea sprijinului acordat Elenei Lasconi și susținerea candidatului independent Nicușor Dan.

La acel moment, Dominic Fritz a declarat că sondajele indicau faptul că Elena Lasconi nu mai avea o șansă realistă de a ajunge în turul al doilea al alegerilor prezidențiale și că hotărârea fusese adoptată în Biroul Național cu doar două voturi împotrivă.

Elena Lasconi a refuzat însă să se retragă și a rămas candidatul oficial al USR. În urma acestei decizii a apărut un blocaj juridic și politic, după ce Biroul Electoral Central a stabilit că partidul nu putea utiliza sigla USR pentru promovarea unui alt candidat atât timp cât Lasconi figura oficial în competiție. Chiar și în aceste condiții, mai mulți lideri ai formațiunii au făcut campanie pentru Nicușor Dan în nume personal.

Cristian Ghinea a afirmat că susținerea lui Nicușor Dan a fost decizia pe care partidul a considerat-o necesară pentru a evita o finală prezidențială între George Simion și Crin Antonescu, în condițiile în care Elena Lasconi pierdea teren în sondaje.

Cristian Ghinea a abordat și relația personală și politică pe care a avut-o cu Nicușor Dan, unul dintre fondatorii Uniunii Salvați Bucureștiul și ai USR.

„Și eu m-am dus la partid pentru omul ăsta. Am intrat în USR. După câteva luni mi-am dat seama că este varză. Am fost acuzat că l-am dat la o parte. Nu l-am dat la o parte, a plecat el”, a spus Ghinea.

Nicușor Dan a demisionat din USR în 2017, după ce conducerea formațiunii a decis să adopte o poziție împotriva modificării Constituției privind redefinirea familiei. La acel moment, Dan susținea că partidul nu ar trebui să se pronunțe pe această temă pentru a rămâne deschis atât electoratului progresist, cât și celui conservator. Cristian Ghinea a afirmat că după plecarea lui Nicușor Dan au urmat mai mulți ani marcați de conflicte și litigii între fostul lider și partid.

„Ne-a pus în poziția să-l susținem la Primăria Capitalei. S-a comportat mizerabil cu USR. Ne-a ținut prin procese, prin interpușii lui. Trei ani de procese, de isterii, de psihoză. Nu am avut niciun fel de relație cu el după ce a plecat din USR. Mă detestă, sincer”, a declarat Ghinea.

Senatorul USR a afirmat că alegerea lui Nicușor Dan în funcția de președinte al României l-a făcut, pentru scurt timp, să își pună sub semnul întrebării propria evaluare.

„Când a ajuns președintele României, am zis: «Poate sunt eu greșit. N-am înțeles nimic». Am avut un moment în care m-am simțit ultimul prost”, a spus Ghinea.

Ulterior, acesta a declarat că victoria lui Nicușor Dan nu i-a schimbat opinia despre actualul șef al statului.

„Nu jubilez, dar pretind că îl cunosc. Pretind că este un personaj greșit pentru România. Nu cred că este un personaj diabolic. Cred că este un tăntălău ajuns în locuri greșite, care este foarte bun să facă niște planuri și să se folosească cinic de oameni, fără un scop ultim, altul decât să fie el moțul acolo. Este un personaj tragic, până la urmă”, a afirmat Cristian Ghinea.

Rezultatul scrutinului prezidențial a confirmat scăderea Elenei Lasconi în preferințele electoratului. La primul tur, desfășurat pe 4 mai 2025, candidata USR a obținut 252.721 de voturi, echivalentul a 2,68%, clasându-se pe locul al cincilea.

Nicușor Dan s-a calificat în turul al doilea de pe poziția secundă, cu 1.979.767 de voturi, reprezentând 20,99%, în timp ce George Simion a ocupat primul loc cu 40,96%.

În turul decisiv din 18 mai, Nicușor Dan a recuperat diferența și a câștigat alegerile prezidențiale. Rezultatul final oficial a fost de 6.168.642 de voturi, reprezentând 53,6%, în timp ce George Simion a obținut 5.339.053 de voturi, respectiv 46,4%.

Nicușor Dan a depus jurământul și și-a început mandatul de președinte al României la 26 mai 2025.