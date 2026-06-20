Politica

Elena Lasconi nu îl menajează pe Dominic Fritz: Cât de greu e să îți asumi că ai greșit?

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Elena Lasconi nu îl menajează pe Dominic Fritz: Cât de greu e să îți asumi că ai greșit?elena lasconi, dominic fritz / sursa foto: arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Elena Lasconi a lansat sâmbătă un nou atac la adresa liderului USR, Dominic Fritz, după decizia pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), .

Fosta președintă al partidului l-a acuzat pe acesta de lipsă de asumare și de refuzul de a răspunde public pentru deciziile sale.

Mesajul a fost publicat la scurt timp după apariția informațiilor privind situația juridică a lui Dominic Fritz și intenția acestuia de a contesta hotărârea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

Declarațiile Elenei Lasconi vin într-un context sensibil pentru USR, partid aflat în centrul unor dezbateri privind viitorul conducerii sale.

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Lasconi: Românii iartă. Important este să fii sincer

În mesajul său, Elena Lasconi a susținut că liderii politici trebuie să își asume eventualele erori și să ofere explicații publice.

„Cât de greu e să-ți asumi responsabilitatea propriilor decizii? Cât de greu e să ieși în fața oamenilor și să spui: «am fost stupid, am greșit»?”, a transmis aceasta.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale a afirmat că românii sunt dispuși să ierte greșelile politicienilor atunci când acestea sunt recunoscute deschis.

„Românii iartă. Important este să fii sincer, credibil, uman”, a declarat Lasconi.

Avertisment privind consecințele politice

Elena Lasconi a avertizat că lipsa unei reacții publice poate avea efecte politice importante. În opinia sa, liderii aflați în funcții de conducere trebuie să ofere explicații clare în momente de criză și să își asume responsabilitatea pentru deciziile luate.

Aceasta a acuzat, de asemenea, tendința de a transfera responsabilitatea către alte persoane sau instituții, în locul unei asumări directe.

Critici la adresa stilului de leadership

În continuarea mesajului, Lasconi a susținut că funcțiile publice importante presupun mai mult decât apariții publice sau activitate administrativă.

Potrivit acesteia, un lider politic are nevoie de „demnitate, empatie, diplomație și onestitate” pentru a reprezenta eficient interesele cetățenilor.

Mesajul s-a încheiat cu o serie de remarci ironice și cu o referire la universul literar al lui Ion Creangă, prin care fostul lider USR a sugerat că imaginea publică a unui politician este influențată de modul în care acesta gestionează momentele dificile.

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