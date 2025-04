Politica Ponta: Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare ale Rețelei Soros







Candidatul independent Victor Ponta a declarat că este pregătit pentru toate atacurile ale Rețelei „Soros” și ale corupților care se tem de el. Fostul președinte PSD a precizat că va continua să le spună românilor proiectele serioase prin care poate să iasă România din criza actuală.

Ponta: Sunt pregătit pentru toate atacurile

„Sunt pregătit pentru toate atacurile murdare și disperate ale Rețelei „Soros” și ale corupților care se tem de mine. Nimic și nimeni nu mă poate intimida sau opri din drumul meu acum. Nu voi organiza „înjunghieri” pe la spate, ca la USR, și nici nu mă voi ascunde de dezbateri în spatele fustelor unei jurnaliste dominate de propriile frustrări freudiene!

Voi continua să le prezint românilor proiectele serioase prin care să ieșim din criza actuală, să le redăm demnitatea și siguranța pentru viitor! Românii trebuie să știe că, în 2014, au avut loc cele mai mari inundații din ultimii 120 de ani din Europa, care au produs victime și distrugeri uriașe! În România, din fericire, am luat — alături de specialiști — măsurile necesare, iar viața niciunui român nu a fost în pericol.

Pagubele materiale minime au fost imediat reparate, iar despăgubirile au fost acordate. În același timp, România, ca un bun vecin, a ajutat țările aflate în pericol”, a spus fostul premier.

Mesaj dur pentru care care îl acuză

Victor Ponta a mai spus că cei care îl acuză acum au lucrat cu el în Guvern în 2014. Acesta a declarat că a luat decizii rapide și corecte până acum, ca un lider adevărat.

Victor Ponta susține că-i va proteja pe români

„Un lider ia decizii rapide și corecte — și asta am făcut! Cei care acum mă acuză cu ură oarbă lucrau, în 2014, alături de mine în Guvern! Împreună am protejat românii și am ajutat vecinii! Și așa trebuie să facem și în continuare!

Un Părinte drag și înțelept mi-a trimis în această dimineață niște cuvinte potrivite: „Pentru că nimic nu se câștigă fără osteneală și jertfă, în fiecare zi ne este testată credința. În zilele când suntem în nevoi, alergăm mai degrabă la picioarele Lui Dumnezeu să cerem milă și binecuvântare.”, a scris acesta pe Facebook.