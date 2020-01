„Noi am luat o decizie la nivelul Organizaţiei Judeţene Brăila, Biroului Judeţean, în care am analizat solicitările pe care le-au făcut cei care şi-au exprimat opţiunea de a reveni în PSD sau alţii care n-au fost în partid şi care vor să intre acum în PSD, foşti membri ai PRO România. Există o procedură statutară pe care trebuie să o respectăm. Avem peste 100 de adeziuni depuse la partid şi, mergând pe procedură, fiecare organizaţie va analiza şi se va lua o decizie. În hotărârea pe care noi am luat-o iniţial a fost luată decizia de a accepta aceste dorinţe de a reveni în partid a celor care au fost plecaţi, dar şi a celor care vor să intre acum în partid şi nu au fost niciodată la PSD”, a declarat Rotaru.

Revenirea fostului premier Mihai Tudose în PSD a fost anunțată de primarul municipiului Brăila, Marian Dragomir. Acesta a postat pe Facebook, adeziunea semnată de fostul premier pe 7 ianuarie a.c. Vineri, la Brăila, va avea loc Conferinţa Judeţeană Extraordinară a PSD, în cadrul căreia vor fi desemnați delegații care vor participa la Congresul PSD din februarie.

