Ponta îl laudă pe Trump pentru acțiunea din Venezuela. Șir de critici la adresa oficialilor europeni

Administrația Trump a acționat deschis și decisiv în cazul atacului lansat în Venezuela, spune Victor Ponta. De asemenea, fostul lider PSD a lansat critici la adresa Uniunii Europene și a clasei politice din România, menționând că acestea prioritizează interesele personale în detrimentul celor naționale.

Victor Ponta apreciază modul în care administrația Trump a acționat în Venezuela, subliniind că președintele și-a asumat clar prioritățile și interesele naționale și le-a pus în aplicare.

„Donald Trump a anunțat și și-a asumat ceea ce urma să facă în Venezuela – și a pus în practică. Realpolitik. Politica internațională a fost întotdeauna despre putere, interes național, ambiții politice, „pești mari și pești mici”, a scris Ponta pe Facebook.

Victor Ponta susține că, în ultimii ani, liderii europeni și americani, în special cei democrați, promovează ipocrizia. El afirmă că România, după 2014, a devenit un „poligon de încercare” pentru efectele negative ale acestui comportament.

„După Al Doilea Război Mondial, SUA și Europa au schimbat aceste reguli și au promovat, cel puțin într-o anumită măsură, valorile și principiile. Astfel am avut parte și noi, românii, de democrație, de domnia legii și de drepturi fundamentale. Din păcate, în ultimii ani, liderii europeni și americani (mai ales cei democrați) au devenit simpli promotori ai ipocriziei și ai dublei măsuri. România a fost, după 2014, și este și astăzi, un adevărat poligon de încercare pentru tot ceea ce este mai nociv în acest sistem al ipocriziei", adaugă el.

Potrivit fostului lider PSD, „Administrația Donald Trump are meritul de a fi renunțat la ipocrizie: își anunță prioritățile și interesele și le pune în practică în mod deschis și decisiv".

Victor Ponta susține că liderii politici din Uniunea Europeană și România acționează în interes propriu și împiedică dezvoltarea țării.

„Uniunea Europeană se află încă sub dominația unei oligarhii politice care are ca singură „valoare” ipocrizia și dubla măsură. Iar România, mai mult decât orice altă țară din Europa, este condusă de o rețea de ipocriți care enunță sloganuri pompoase, îneacă țara în propagandă, manipulează și controlează prin ONG-uri și „mișcări civice”, dar urmăresc interese egoiste și mioape, care le umplu lor și patronilor lor buzunarele, sărăcind românii și blocând orice tentativă de dezvoltare națională”, mai spune Ponta.

La finalul mesajului său, Victor Ponta s-a arătat dezamăgit de direcția în care se îndreaptă politica din România și din Europa, însă a subliniat că va lupta pentru a scăpa țara de „rețeaua de ipocrizie”.

„Nu-mi mai fac iluzii că voi prinde o Românie și o Europă care să revină la principii și valori, dar mă lupt măcar să scăpăm de rețeaua de ipocrizie care ne-a capturat țara și ne controlează viețile și destinul. Și mă lupt să văd că și România poate avea din nou lideri politici capabili să apere interesul național legitim", a încheiat Ponta.