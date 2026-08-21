Un pompier în vârstă de 44 de ani a fost găsit decedat, vineri dimineață, într-o unitate a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) din Mizil, județul Prahova.

Bărbatul, subofițer pompier, prezenta o plagă prin împușcare, iar circumstanțele în care s-a produs incidentul sunt anchetate de procurorul militar.

Incidentul a fost semnalat la 112 pe 21 august 2026, în jurul orei 08:06. La unitatea IGSU din Mizil au ajuns echipaje medicale și polițiști, însă victima a fost găsită decedată. Potrivit unor surse judiciare, locul incidentului este un depozit al IGSU.

Potrivit comunicatului transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, polițiștii au stabilit în urma primelor verificări că militarul a fost găsit în incinta unității, în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu.

„Circumstanțele urmează să fie stabilite pe parcursul cercetărilor”, au precizat autoritățile.

Cercetarea la fața locului este efectuată de procurorul militar competent, cu sprijinul polițiștilor din cadrul IPJ Prahova. Ancheta urmărește stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs decesul.

Autoritățile au anunțat că urmează să fie dispusă efectuarea autopsiei medico-legale. Aceasta va avea rolul de a stabili cauza și mecanismul decesului.

În acest moment, anchetatorii nu au prezentat public concluzii privind modul în care s-a produs împușcarea. Informațiile oficiale disponibile sunt preliminare, iar cercetările continuă.

Un element important al anchetei este faptul că pompierul se afla în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu atunci când a fost găsit.

Potrivit surselor judiciare citate de AGERPRES, victima era subofițer pompier, iar incidentul a avut loc într-un depozit al IGSU din Mizil.

Autoritățile urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs incidentul și să clarifice toate aspectele legate de deces.

Deocamdată, autoritățile nu au comunicat alte detalii despre identitatea pompierului sau despre circumstanțele exacte ale împușcării.

Ancheta este în desfășurare, iar concluziile urmează să fie formulate după finalizarea cercetării la fața locului și efectuarea procedurilor medico-legale.