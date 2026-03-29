Poluarea aerului scapă de sub control la nivel global. Doar câteva țări mai oferă aer sigur pentru respirație

Poluarea aerului continuă să reprezinte una dintre cele mai grave probleme de sănătate publică la nivel global, iar datele recente indică o situație alarmantă.

Potrivit celui mai nou raport realizat de IQAir, doar un număr extrem de redus de țări reușesc să respecte limitele considerate sigure pentru calitatea aerului.

Concluziile studiului evidențiază o realitate îngrijorătoare: majoritatea populației globale respiră aer care depășește standardele recomandate de Organizația Mondială a Sănătății, cu efecte directe asupra sănătății.

Raportul World Air Quality Report arată că, în anul 2025, doar 13 țări și teritorii au reușit să mențină nivelurile de poluare în limitele recomandate.

Standardul OMS pentru particulele fine PM2.5 este de maximum 5 micrograme pe metru cub, însă acest prag este depășit în majoritatea regiunilor.

Analiza a inclus date din 9.446 de orașe din 143 de țări, regiuni și teritorii. Rezultatele indică faptul că doar 14% dintre orașele evaluate au avut un aer considerat sigur, în scădere față de 17% în anul precedent.

În total, 91% dintre țările analizate nu respectă limitele OMS, ceea ce subliniază dimensiunea globală a problemei.

În Europa, situația este ușor mai bună decât în alte regiuni, dar rămâne problematică. Doar trei state – Andorra, Estonia și Islanda – au respectat limitele OMS pentru particulele PM2.5.

În restul continentului, nivelurile de poluare depășesc frecvent pragurile recomandate. În 23 de țări europene s-au înregistrat creșteri ale concentrației medii anuale de PM2.5 în 2025, în timp ce doar 18 state au raportat scăderi.

Creșteri semnificative, de peste 30%, au fost observate în Elveția și Grecia, fiind asociate cu fumul provenit din incendiile de vegetație din America de Nord și cu transportul de praf saharian.

Particulele PM2.5 reprezintă unul dintre cei mai periculoși poluanți atmosferici. Cu un diametru mai mic de 2,5 micrometri, acestea pot pătrunde adânc în plămâni și pot ajunge în sistemul circulator.

Expunerea la aceste particule este asociată cu o serie de afecțiuni grave, inclusiv boli respiratorii, cardiovasculare și forme de cancer. Riscurile cresc odată cu durata expunerii și cu nivelul de concentrație din aer.

Chiar și în absența simptomelor imediate, efectele cumulative pot avea un impact semnificativ asupra sănătății pe termen lung.

Raportul indică o deteriorare generală a calității aerului la nivel global, determinată în principal de schimbările climatice și de activitățile umane.

Fumul provenit din incendiile de vegetație a avut un impact major în 2025, alături de furtunile de praf și alte fenomene meteorologice extreme. Acestea sunt amplificate de arderea combustibililor fosili, care rămâne una dintre principalele surse de poluare.

În Europa, anul 2025 a fost marcat de incendii extinse, în special în luna august, care au afectat suprafețe agricole, păduri și zone locuite.

Pe lângă impactul asupra sănătății, poluarea și fenomenele meteorologice asociate au generat pierderi economice semnificative.

Estimările indică pagube de cel puțin 43 de miliarde de euro în Europa, cauzate de valuri de căldură, inundații și secetă. Aceste fenomene sunt strâns legate de schimbările climatice și de degradarea mediului.

La nivel global, cele mai afectate țări sunt Pakistan, Bangladesh, Tadjikistan, Ciad și Republica Democrată Congo. În aceste regiuni, nivelurile de poluare depășesc frecvent de mai multe ori limitele OMS.

Cele mai poluate 25 de orașe se află în India, Pakistan și China. Orașul Loni, din India, a înregistrat cea mai mare concentrație anuală de PM2.5, de 112,5 micrograme pe metru cub, de peste 22 de ori peste limita recomandată.

La polul opus, localitatea Nieuwoudtville din Africa de Sud a avut cea mai scăzută concentrație, de doar 1,0 microgram pe metru cub.

Situația din Europa arată că marile orașe rămân vulnerabile. La momentul analizei, Parisul se afla printre cele mai poluate orașe din lume, alături de Beijing, Dhaka, Wuhan și Seul.

Londra era, de asemenea, inclusă în top 10, ceea ce evidențiază faptul că poluarea nu este limitată la regiunile în curs de dezvoltare.

Serviciul european Copernicus Atmosphere Monitoring Service a emis avertismente privind nivelurile ridicate de PM2.5 în Europa.

Potrivit acestuia, poluarea este influențată de emisiile de amoniac din agricultură, de creșterea concentrațiilor de polen și de condițiile meteorologice stagnante, care împiedică dispersia poluanților.

În Europa de Est și în Balcani, arderea combustibililor fosili contribuie în mod constant la menținerea unui nivel ridicat de poluare.