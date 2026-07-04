Polonia se pregătește pentru un atac din Rusia

Prim-ministrul din Polonia, Donald Tusk, a declarat că țara se pregătește pentru „diverse” scenarii și că lunile următoare ar putea fi „critice” în ceea ce privește amenințarea din partea Rusiei, potrivit BBC.

Donald Tusk a răspuns astfel la știrile conform cărora Moscova plănuia o „provocare” armată în Polonia pentru a testa hotărârea NATO, invocând informații de la serviciile de informații americane.

„Nu vreau să sperii pe nimeni, dar lunile următoare ar putea fi cu adevărat critice, inclusiv din cauza naturii schimbătoare a războiului. Aceste îngrijorări sunt deosebit de palpabile în statele baltice”, a declarat Tusk.

Agenția de presă poloneză Onet a relatat că surse apropiate președintelui Karol Nawrocki au declarat că SUA a emis mai multe avertismente către Varșovia cu privire la un complot de atac asupra țării.

Casa Albă și Departamentul de Stat al SUA nu au răspuns solicitărilor de comentarii ale BBC.

Conform presupuselor planuri, publicate și de Telegraph în Marea Britanie vineri, infrastructura poloneză ar putea fi vizată de rachete sau drone, sau soldați ar putea fi trimiși în statul NATO.

Rapoartele sugerează că scopul ar fi acela de a pune presiune pe aliații occidentali ai Ucrainei pentru a suspenda ajutorul acordat țării, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei la scară largă a Rusiei, lansată în 2022.

Întrebat despre aceste rapoarte, Tusk a spus: „Să nu ne temem, ne pregătim pentru diverse situații, dar nu le putem ignora... Suntem conștienți de amenințări, și datorită informațiilor primite de la aliații noștri”.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, urmează să participe săptămâna viitoare la un summit NATO cu liderii altor membri ai alianței defensive, în Turcia.

Secretarul general Mark Rutte a declarat că întâlnirea va demonstra că europenii iau în considerare apelurile de lungă durată ale președintelui american Donald Trump de a-și crește cheltuielile pentru apărare, în timp ce liderii sunt așteptați, de asemenea, să se angajeze să continue să finanțeze arme pentru Ucraina.

Tusk a declarat pentru Financial Times în aprilie că Rusia ar putea ataca un stat membru NATO în câteva „luni”.

La sfârșitul lunii iunie, viceprim-ministrul său, Radek Sikorski, a declarat pentru CBS News că nu exclude o operațiune rusească „sub steag fals” în următorii doi ani pentru a justifica un atac asupra unui stat NATO.

Statele baltice au recunoscut anterior îngrijorările cu privire la vulnerabilitatea lor la un atac rusesc. Mass-media letonă a relatat în iunie că serviciile sale de informații au avertizat că Moscova plănuiește provocări militare în regiune sau în Polonia.

Ambasadorul Lituaniei la NATO a declarat joi că Rusia este mai predispusă să recurgă la război hibrid - cum ar fi incursiuni cu rachete sau drone - decât la un atac militar convențional, potrivit postului de radio public al țării, LRT. Articolul 5 al NATO prevede că un atac armat împotriva unui membru va fi considerat un atac împotriva tuturor, pentru care aceștia se vor apăra reciproc.