Polițist din Constanța, reținut sub acuzația că a bătut un bărbat aflat în custodie

Un agent din Constanța a fost reținut pentru purtare abuzivă după ce ar fi lovit în mod repetat un bărbat adus la sediul Poliției Cernavodă. Victima a suferit fracturi și leziuni ce necesită 18 zile de îngrijiri medicale. Procurorii cer arestarea preventivă.

Un agent de poliție din județul Constanța a ajuns reținut după ce ar fi agresat grav un bărbat aflat în custodia polițiștilor. Evenimentul s-a produs în sediul Poliției Orașului Cernavodă, unde victima, identificată cu inițialele A.G., fusese adusă pentru clarificarea unui posibil conflict domestic. Faptele semnalate depășesc cu mult limitele oricărei intervenții legitime și au condus imediat la declanșarea unei anchete coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța.

Potrivit anchetatorilor, bărbatul a fost supus unei agresiuni continue, descrise minuțios în documentele procurorilor. Investigația indică faptul că loviturile primite au fost de o intensitate considerabilă, provocând fracturi și un pneumotorax, o leziune medicală ce necesită intervenție rapidă. Gravitatea situației a determinat procurorii să considere fapta drept o depășire flagrantă a atribuțiilor de serviciu și un abuz incompatibil cu statutul de agent al ordinii publice.

Victima fusese transportată la sediul poliției în seara de 7 decembrie 2025, în jurul orei 21:00. Polițiștii din Siliștea îl ridicaseră pentru verificări în contextul unui posibil conflict cu soția sa, iar procedura cerea audierea lui la Cernavodă. Până în acel punct, totul părea un caz obișnuit de gestionare a unei situații domestice tensionate.

În mod surprinzător, agentul acuzat ar fi intervenit voluntar în gestionarea cazului, deși nu se afla în programul normal de serviciu. Procurorii notează acest detaliu drept important pentru înțelegerea derulării evenimentelor, indicând o implicare directă nejustificată de circumstanțele oficiale ale momentului. Acel gest ar fi reprezentat preludiul unei agresiuni fizice violente, comise chiar într-o instituție care ar trebui să garanteze siguranța persoanelor aflate în custodie.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța a transmis public detalii clare privind suspiciunile din dosar. Documentele anchetei includ două fragmente esențiale, care descriu pe larg acțiunile agentului.

Primul pasaj arată debutul agresiunii:

„Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat, ca stare de fapt prezumtivă, că la data de 07 decembrie 2025, în jurul orei 21:00, la sediul Poliţiei Oraşului Cernavodă (…) inculpatul a agresat-o în mod nejustificat pe persoana vătămată A.G., prin lovirea în mod repetat cu palmele şi pumnii peste faţă.”

Această secvență prezintă initial declanșarea confruntării, sugerând un comportament neproporțional și lipsit de orice justificare legală. Incidentul nu s-a oprit însă aici, iar descrierea completă a agresiunii continuă într-un al doilea fragment transmis de procurori.

Procurorii detaliază într-o manieră fermă intensificarea loviturilor: „(…) cu picioarele în zona hemitoracelui stâng şi cu un baston metalic telescopic la nivelul ambelor fese şi al membrelor superioare, astfel încât i-a provocat leziuni traumatice, inclusiv fractura a două coaste cu consecinţa unui pneumotorax, vindecabile în circa 18 zile de îngrijiri medicale.”

Aceste detalii arată o escaladare clară, agresiunea transformându-se într-un act sever care a pus în pericol integritatea fizică a victimei. Leziunile indicate – fracturi costale, pneumotorax – necesită tratament specializat, ceea ce explică durata estimată a îngrijirilor medicale. În astfel de cazuri, anchetatorii tratează fapta cu maximă seriozitate, având în vedere atât violența, cât și cadrul în care aceasta a avut loc.

Parchetul a anunțat că agentul, angajat în cadrul Postului de Poliție Siliștea, a fost reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de purtare abuzivă. Măsura a venit după analizarea probelor administrate inițial, care ar indica faptul că scena violentă nu ar fi avut nicio justificare instituțională. Fapta este cu atât mai gravă cu cât s-a produs într-un spațiu unde persoanele aduse pentru verificări ar trebui să fie protejate de orice formă de abuz.

Procurorul de caz a decis joi transmiterea către judecătorul de drepturi și libertăți a propunerii de arestare preventivă pentru 30 de zile. Decizia finală îi revine instanței, care trebuie să analizeze indiciile, contextul și riscul procesual.