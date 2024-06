Mită electorală la Ștefănești. Un reprezentant SOS oferea bani alegătorilor

Mită electorală.Un reprezentant al partidului SOS România a fost prins, în comuna Ștefănești, în timp ce încerca să ofere bani alegătorilor. El a fost reținut de poliție.

Conform primelor informații, un reprezentant al SOS România se plimba pe lângă secțiile de votare și oferea bani alegătorilor. el a fost reținut și asupra sa au fost găsite plicuri cu bani, dar și liste cu numele unor persoane.

Un reprezentant al partidului SOS România a fost reținut în timp ce oferea mită unor alegători din Ștefănești. În acest caz a fost sesizată poliția care l-a reținut pe cel în cauză. Autoritățile au făcut mai multe percheziții în mașina suspectului. Cu acest prilej au fost găsite mai multe plicuri cu bani, dar și o listă cu numele unor alegători.

„La data de 09.06.2024, ora 12:20 IPJ Ilfov – Politia orasului Voluntari a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca in localitatea Stefanestii de Jos o persoana de sex barbatesc care se deplaseaza cu auto IF *** ar imparti sume de bani persoanelor in context electoral”, se arată într-o comunicare a poliției.

Potrivit sursei citate, agenții de poliție l-au depistat pe suspect. Cu ocazia legitimării au descoperit mai multe plicuri cu bani și liste cu nume. Individul avea la el 21.482 de lei, impartiti in 6 plicuri. Poliţia Voluntari desfăşoară activităţi specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi de drept şi luarea măsurilor legale care se impun.

„Agentii de politie au depistat in jurul orei 12:40 auto in cauza in localitatea Stefanestii de Jos iar cu ocazia legitimarii s-a stabilit ca auto in cauza era condus de numitul D.C.V., n. 09.10.1990, partidul SOS, iar in urma controlului auto au fost gasite mai multe plicuri cu sume de bani si liste cu nume”, se mai arată în comunicat.