Politicianul Gabriel Călin, afiliat lui Ilan Şor, plasat în arest preventiv

Gabriel Călin, liderul Partidului Uniunea Creștin-Socială din Moldova (UCSM) și candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia este cu drept de recurs în instanţa ierarhic superioară.

Gabriel Călin a fost reţint pe 30 septembrie, în urma unor percheziții desfășurate într-un dosar privind finanțarea ilegală a partidelor și a concurenților electorali și spălarea banilor. Din același dosar este vizat și Vitalie Florea, numărul doi pe lista formațiunii.

Fostul jurnalist şi proaspătul politician este învinuit de procurori că a gestionat tranzacții printr-o platformǎ internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Rusiei.

În urma celor peste 20 de percheziții, polițiștii au confiscat probe importante, inclusiv sume de bani în valoare de 36.000 de dolari și 5.750 de euro. Precum și dispozitive electronice și documente care dovedesc legătura suspectului cu tranzacții din Rusia.

Potrivit procurorilor, în perioada 2021–2025, acesta ar fi realizat conversii financiare de peste 150.000 de dolari și ar fi gestionat fonduri provenite din Rusia în Moldova. În timpul investigațiilor, s-a descoperit o diferență de peste 4.800.000 de lei între veniturile declarate și cheltuielile făcute de Gabriel Călin.

Gabriel Călin a fost zgârcit în declaraţiile pentru jurnaliştii care l-au abordat în timp ce era escortat în sala de judecată. „Este adevărat că locuim în Republica lui Soros și voi sunteți niște angajați ai lui”, a declarat Călin foştilor colegi de breaslă.

În ajutor i-a venit colegul de partid Vitalie Florea, autorul paginii „Cu Sapa”.

„Plasarea lui Gabriel Călin în arest preventiv pentru 30 de zile reprezintă o răfuială politică nemușamalizată din partea regimului PAS. Dar dincolo de asta, se dorește inducerea fricii în toți oponenții și criticii PAS, iar atitudinea cânoasă față de Grabriel este utilizată drept exemplu. Tăceți și temeți-vă sau vă asteaptă soarta lui Calin”, a spus bloggerul.

În 2025, conducerea UCSM a fost preluată de Gabriel Călin, fost jurnalist. O investigație a siteului Anticorupție.md (2017) îl indica drept fondator al unor site-uri care, în perioada guvernării PDM, publicau materiale denigratoare la adresa oponenților lui Vladimir Plahotniuc.

Anterior, Călin a lucrat în serviciul de presă al Partidului Nostru, condus de Renato Usatîi.În ultimii ani, a devenit foarte activ pe rețelele sociale și pe YouTube, având aproximativ 22.000 abonați, unde promovează frecvent narațiuni pro-Kremlin, potrivit presei de la Chișinău.

În aprilie 2024, a participat la evenimentul de lansare, la Moscova, al așa-zisului Bloc „Victoria” și al organizației „Evrazia”, conduse de Ilan Șor, politician condamnat și fugit din R. Moldova.

Gabriel Călin a respins constant ideea unei implicări a Rusiei în politica de la Chișinău: „Asupra proceselor din R. Moldova Federația Rusă nu influențează niciun fel…”, declara acesta într-un dialog publicat anterior.