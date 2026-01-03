PNL, calcule pentru Ministerul Educației. Rectorul Universității de Vest din Timișoara rămâne în cărți

PNL va veni, în luna ianuarie, cu o propunere pentru postul de ministru al Educaţiei, vacant după demisia lui Daniel David, a declarat premierul Ilie Bolojan. Șeful Executivului recunoscut că a purtat discuții pe această temă cu Marilen Pirtea, rectorul Universităţii de Vest din Timişoara, însă nu a fost luată o decizie finală.

„Domnul Pirtea (Marilen Pirtea - n.r.) este rectorul Universităţii de Vest din Timişoroa şi deputat PNL de două mandate. Am avut o discuţie pe această temă. Va deveni operaţională demisia domnulului ministru David şi în cursul lunii ianuarie vom veni cu o propunere după ce conducerea PNL va analiza... ”, a declarat Ilie Bolojan, sâmbătă seară, la Digi 24.

Întrebat dacă PNL îl va nominaliza pe Pirtea pentru Ministerul Educaţiei, Bolojan a spus că vor fi luate în considerare mai multe opţiuni.

„Nu este bătută în cuie. Analizăm variantele pe care le avem şi, aşa cum am spus, după o decizie pe care PNL, care susţine acest portofoliu, o va lua, vom veni cu o propunere în luna ianuarie”, a adăugat Bolojan.

Actual deputat PNL și consilier al premierului, Pirtea a confirmat pentru Agerpres că premierul Ilie Bolojan i-a făcut această propunere. El a menționat că va lua o decizie după sărbători și că va conta bugetul ministerului pentru anul viitor.

„Deciziile vor fi luate după sărbători. Am primit această propunere (de a deveni ministru al Educației și Cercetării, n.r.) din partea prim-ministrului, la care voi reflecta, decizia urmând a fi luată după perioada de sărbători. Este foarte important care va fi bugetul Ministerului Educației și Cercetării, care sunt așteptările în ceea ce privește măsurile pentru anul următor. Fără un buget consistent, măsurile din Educație vor părea mai mult coerciții decât investiții”, a spunea Marilen Pirtea în decembrie.

Daniel David și-a depus recent demisia din funcția de ministru al Educației. În ultima perioadă, el a refuzat să mai reducă fonduri din Educație, așa cum solicitase premierul, argumentând că ministerul a făcut deja reduceri în primul val de măsuri pentru reducerea deficitului și că nu va accepta tăieri suplimentare.

Întrebat dacă se gândește să demisioneze în 2026, Daniel David a spus că este „un lucru la care se gândește în aceste zile”.

„Motivația retragerii mele prin demisie este simplă și nu trebuie construite motivații ascunse în jurul acesteia: niciodată nu am vizat o carieră politică, ci am acceptat temporar funcția de demnitate publică de ministru (în 23 decembrie 2024 și în 23 iunie 2025), pentru a ajuta țara și sistemul nostru de educație-cercetare în situațiile de criză pe care le-au traversat. Iar de data aceasta, decizia mea de retragere este definitivă”, a scris Daniel David pe blogul său.