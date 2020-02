În postarea sa, Liviu Pleșoianu dă de înțeles că ceea ce s-a întâmplat la Convenția Pro România, invitațiile lansate de liderii PSD către Victor Ponta și colegii săi, în vederea unei alianțe politice reprezintă o formă de ipocrizie, în contextul în care în urmă cu câteva luni aceștia se înjurau și se contestau.

Deputatul PSD reia un text mai vechi care, în opinia sa, ar ilustra „contorsionismul moral” de la evenimentul organizat de partidul lui Victor Ponta.

„Politica cacofonică

«Să ne pupăm, să ne-mpăcăm!» – Aşa se face politica la noi… Nu găsiți că e pur și simplu SUBLIM modul în care se fac şi se desfac, pe la noi, prin politică, «prieteniile»!? Pur conjuncturale, acestea ţin exact atât cât au nevoie, din raţiuni de tot soiul, «amicii». «Amicii publici» se ceartă, se înjură ori de câte ori simt că le-ar mai prinde bine un scandal. Apoi, «prietenia» conjuncturală se releagă de ca şi când nimic, vreodată, nu s-ar fi întâmplat. Strangulările şi pupicii dulci pe obrăjori, pumnii în plex şi alinturile suave se succedă într-un ritm atât de alert, încât nu te poţi opri din a gândi că, în realitate, ţi se petrec prin faţa ochilor scene şi scenete îndelung lucrate şi cu de-amănuntul regizate, ori că personajele în speță sunt victimele propriilor strategii cu efect halucinogen. Ce contează că, în urmă cu doar câteva zile, ne făceam, reciproc avantajos, albie de porci? Ce are a face că, nu mai departe de ieri, ne înjuram în “prime-time”? Acum nu e atunci, iar azi e cu totul altceva decât ieri. Ce bine că există bodegi şi baruri, meciuri şi baluri! – Aşa ne putem reîntâlni, ne putem surâde şi şopti vorbe cristaline de amor! Uitându-ne chiorâş către popor…

Cam… trist! Să corcești insulta cu sărutul pe frunte e deopotrivă ridicol și grețos. Pe frecvenţa 43°37’07”- 48°15’06” latitudine nordică şi 20°15’44”- 29°41’24” longitudine estică se aude prea tare și prea des un șlagăr prea strident și prea prost – «Politica_cacofonică». Un sfat pentru DJ-ei: «Daţi mai tare şi închideţi!».

P.S.:Voi continua drumul DOAR alături de OAMENI cu respect față de memoria cetățeanului. Nu mă regăsesc absolut deloc în lumea efemeridelor morale! Nu am NICIO legătură cu cei pentru care un principiu are doar valoare contextual-utilitară! Nu sunt din aceeași specie morală cu cei pentru care o afirmație are viață doar cât nisip în clepsidra interesului de-o săptămână…”

Te-ar putea interesa și: