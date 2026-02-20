International

Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană

Comentează știrea
Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia EuropeanăPlatforma X a lui Elon Musk, fosta Twitter. Sursa foto: PhotoPawel | Dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Platforma X, deținută de Elon Musk, a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană în baza Digital Services Act (DSA), invocând erori procedurale și încălcarea dreptului la apărare, relatează Politico.

Platforma X a deschis o acțiune în justiție împotriva Comisiei Europene, după ce executivul comunitar a decis sancționarea companiei cu 120 de milioane de euro. Este prima amendă aplicată în temeiul Legii Serviciilor Digitale (DSA), regulament adoptat în 2022 pentru a impune reguli mai stricte marilor platforme online.

Platforma X, în litigiu cu Comisia Europeană, după amenda record impusă

Demersul juridic a fost înregistrat la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Potrivit informațiilor publicate de Politico, au fost depuse trei acțiuni distincte.

Una aparține X Internet Unlimited Company și X Holdings, alta a fost introdusă de xAI Holdings, iar o a treia pare să fi fost formulată chiar de Elon Musk. Sancțiunea Comisiei a vizat toate aceste entități.

Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța
Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța
Când se poate plăti concediul de odihnă. Condițiile prevăzute în Codul Muncii
Când se poate plăti concediul de odihnă. Condițiile prevăzute în Codul Muncii

Platforma X invocă nereguli după amenda impusă de Comisia Europeană

Într-un mesaj public transmis pe rețelele sociale, reprezentanții X susțin că decizia Bruxelles-ului este rezultatul unei anchete „incomplete și superficiale”. Compania vorbește despre „erori procedurale grave”, o interpretare forțată a obligațiilor prevăzute de DSA și despre „încălcări sistematice ale dreptului la apărare și ale cerințelor fundamentale de respectare a garanțiilor procesuale”. În același mesaj se menționează că situația ar sugera o posibilă părtinire din partea autorității care a condus investigația.

Elon Musk

Elon Musk. Sursă foto: Captură video

X consideră că acest litigiu reprezintă prima contestare în instanță a unei amenzi aplicate în baza DSA și că decizia judecătorilor ar putea influența modul în care regulamentul va fi aplicat pe viitor, inclusiv în ceea ce privește stabilirea sancțiunilor și protejarea drepturilor fundamentale.

Comisia acuză încălcarea regulilor privind transparența

Amenda a fost decisă în luna decembrie a anului trecut, după ce Comisia Europeană a concluzionat că platforma nu a respectat mai multe obligații prevăzute de DSA. Printre aspectele invocate se numără modul de funcționare al sistemului de verificare a conturilor, pe care autoritățile europene l-au considerat ilegal și înșelător. De asemenea, Comisia a semnalat probleme legate de transparența arhivei de publicitate a platformei.

Sancțiunea marchează un moment important în aplicarea noilor reguli europene privind serviciile digitale și apare într-un context mai larg al dezbaterilor dintre Uniunea Europeană și Statele Unite privind reglementarea marilor companii din domeniul tehnologiei.

Decizia finală aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene, care va analiza legalitatea sancțiunii aplicate.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:16 - Platforma X a atacat în instanță amenda de 120 de milioane de euro impusă de Comisia Europeană
22:05 - Când este cel mai bun moment să cumperi bilete de avion și să îți rezervi vacanța
21:56 - A început Ramadanul 2026. Ce semnifică luna sfântă pentru musulmani și ce trebuie să știe turiștii
21:42 - Când se poate plăti concediul de odihnă. Condițiile prevăzute în Codul Muncii
21:37 - Regizorul Mel Gibson filmează „Învierea lui Hristos” în orașul italian Matera. Alături de el, un fost arhiepiscop exc...
21:28 - Norvegia a stabilit un nou record la Jocurile Olimpice de iarnă. Sportivii nordici și-au adjudecat 17 medalii de aur

HAI România!

Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Mesajul secret al lui Trump. Descifrat de Călin Popescu-Tăriceanu, cu Dan Andronic și Radu Coșarcă
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
Rușinea - adevărata moștenire a cancelarului Willi Brandt
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR
George Simion, tras pe linie moartă? Săptămână neagră pentru AUR

Proiecte speciale