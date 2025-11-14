International

Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interzise

Alte șase platforme online, printre care Amazon și Temu, raportate justiției franceze pentru vânzarea de produse interziseCumpărături online. Sursă foto: Pixabay
Autoritățile de la Paris au anunțat vineri o nouă serie de sesizări către justiție, vizând șase mari platforme online – AliExpress, Joom, eBay, Amazon, Temu și Wish – acuzate de comercializarea unor produse interzise. Ministrul Comerțului, Serge Papin, a confirmat acțiunea și a precizat că, în unele cazuri, erau puse în vânzare inclusiv păpuși cu caracter pedopornografic, potrivit Le Parisien . 

Produse interzise, arme și conținut interzis minorilor

Ministrul a explicat pentru sursa citată că sesizările au fost transmise în urma cazului Shein, iar cinci dintre platforme – AliExpress, Joom, eBay, Temu și Wish – sunt vizate pentru comercializarea unor produse ilegale. Potrivit DGCCRF, „AliExpress și Joom vindeau și păpuși pedopornografice”, iar Wish, Temu, AliExpress și eBay „comercializau arme din categoria A, precum boxuri americane și macete”. De asemenea, Wish, Temu și Amazon „nu respectau obligațiile privind filtrarea accesului minorilor la imagini cu caracter pornografic”.

„Am sesizat procurorul Republicii în legătură cu toate platformele care ofereau conținuturi ilegale”, a declarat Serge Papin. El a reamintit că „în cazul Shein am cerut, pe lângă sesizare, și suspendarea platformei”. Totodată, a avertizat că „orice platformă care a comercializat produse ilegale va primi același tratament”, cu precizarea că această situație nu se aplică acuzațiilor formulate în cazul Amazon.

Dosarele împotriva platformelor, deja depuse în instanță 

Ministrul a subliniat că „dosarele sunt deja depuse sau urmează să fie depuse”. Într-o acțiune comună alături de miniștrii Economiei, Roland Lescure, al Digitalizării, Anne Le Hénanff, și ministrul de Interne, Laurent Nuñez, Papin a transmis: „vigilența noastră nu va slăbi”.

Pe 27 noiembrie, acesta îi va reuni la Bercy pe miniștrii Comerțului din statele UE pentru a discuta despre efectele acestor platforme asupra comerțului european, a mai indicat ministerul.

Contextul cazului Shein și procedurile anunțate

Săptămâna trecută, guvernul informase deja că alte platforme, pe lângă Shein, erau implicate în vânzarea de produse ilegale și promisese „noi proceduri împotriva acestora”. Declarația venea după ce s-a descoperit că Shein comercializa păpuși sexuale care imitau fetițe, precum și arme din categoria A.

Platforma a retras între timp produsele interzise pentru a evita suspendarea în Franța, însă rămâne vizată de multiple proceduri judiciare.

