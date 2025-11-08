Shein, în vizorul justiției franceze. Fața ascunsă a comerțului digital mondial

Ancheta declanșată de autoritățile franceze asupra platformei Shein, acuzată că a permis vânzarea de păpuși sexuale cu înfățișare de copil și de arme interzise, a readus în atenție o problemă veche a comerțului digital: incapacitatea marilor piețe online de a controla eficient activitatea vânzătorilor terți și de a bloca produsele ilegale, periculoase sau ofensatoare, relatează Reuters.

Platforme gigant precum Amazon, Alibaba, Temu sau Shein au cunoscut o expansiune uriașă în ultimul deceniu, oferind consumatorilor milioane de produse la prețuri reduse. Însă, avertizează experții, nu toate articolele respectă standardele legale sau de siguranță.

„Pentru că aceste platforme nu verifică permanent conținutul, același produs poate reapărea sub alt nume imediat după ce este șters. Este ca o luptă cu morile de vânt”, explică Sylvia Maurer, directoare la Organizația Europeană a Consumatorilor (BEUC).

Shein, care afișează aproximativ 10 milioane de produse, majoritatea furnizate de terți, susține că utilizează instrumente de detecție automată și are peste 900 de angajați dedicați moderării conținutului. Totuși, analiștii consideră că volumul este imposibil de controlat complet.

„E un catalog imens, iar multe articole nu sunt verificate manual. Pur și simplu apar pe site”, afirmă Juozas Kaziukenas, analist e-commerce la Marketplace Pulse.

Amazon susține că monitorizează constant platforma și încearcă să blocheze listările ilegale. Însă, potrivit legislației europene, aceste platforme nu sunt considerate „importatori” ai produselor, ceea ce le scutește de răspundere directă pentru bunurile vândute.

„Rezultatul este că autoritățile europene nu au pe cine trage la răspundere”, explică Gabriela da Costa, avocat la K&L Gates Londra. Ea subliniază că milioane de produse intră pe piața europeană din afara UE fără nicio entitate responsabilă local.

În prezent, Procuratura din Paris investighează Shein, Temu, AliExpress și Wish pentru presupuse încălcări ale legii, inclusiv posibilitatea ca minori să fi avut acces la conținut pornografic prin intermediul acestor platforme.

Cazul Shein face parte dintr-o ofensivă mai amplă a Franței împotriva fluxului uriaș de bunuri ieftine provenite din China. Platformele beneficiază de o scutire de taxe vamale pentru coletele sub 150 de euro, ceea ce a dus la importul a 4,6 miliarde de pachete în Uniunea Europeană în 2024 – dublu față de 2023.

„Acest val de colete care inundă orașele noastre conține adesea produse contrafăcute, nesigure sau ilegale”, a declarat Jean-Noël Barrot, ministrul francez de externe.

Ministerul Bugetului a anunțat că vama de la aeroportul Charles de Gaulle a verificat deja 100.000 de colete provenite de la Shein, în căutarea produselor interzise.

„Păpușile de tip copil sunt ușor de condamnat pentru că atrag atenția, dar adevărata problemă o reprezintă milioanele de produse cosmetice sau electronice care par autentice, dar nu sunt”, a explicat Da Costa.

Franța spune că folosește acum „toate instrumentele legale” pentru a reglementa aceste platforme, în contextul nemulțumirilor tot mai mari din industrie și al plângerilor organizațiilor de protecție a consumatorilor.

Companiile chineze domină tot mai mult comenzile online ale francezilor-un pachet din cinci livrat prin serviciul Colissimo provine de pe o platformă chineză, potrivit La Poste.

„China nu vrea ca Shein să fie asociată cu produse ieftine sau nocive. Dar, asemenea rețelelor sociale, o platformă nu poate pretinde că nu știe ce trece prin sistemul său”, a declarat Pascal Lamy, fost director general al Organizației Mondiale a Comerțului, într-o conferință la Shanghai.