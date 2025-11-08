Shein se extinde în Franța, în ciuda controverselor. Noi magazine în Grenoble, Angers și Limoges

În ciuda controversei, parteneriatul dintre Shein și Société des Grands Magasins (SGM) continuă. Grenoble, Angers și Limoges sunt următoarele orașe care vor găzdui magazine Shein în spații ce vor fi în curând redenumite BHV, potrivit capital.fr.

După o inaugurare foarte mediatizată și marcată de mai multe scandaluri la BHV Marais, miercuri, 5 noiembrie, Shein continuă să se instaleze în diverse magazine fizice din Franța.

Următoarea etapă: crearea unui colț Shein pe 18 noiembrie la Dijon și Reims, și pe 21 noiembrie la Grenoble, relatează L’Indépendant. Alte două deschideri sunt planificate la Angers și Limoges la începutul lunii decembrie. Potrivit Société des Grands Magasins (SGM), care găzduiește punctele de vânzare Shein, 8.000 de persoane au fost prezente la deschiderea magazinului din Paris.

Marile magazine în care se vor deschide spațiile de vânzare Shein urmează să fie redenumite BHV. Acestea aparțineau anterior Galeriilor Lafayette, care și-au rupt parteneriatul cu SGM, refuzând să-și asocieze imaginea cu cea a Shein.

Platforma de comerț online chineză provoacă numeroase reacții în lumea comerțului, a modei și chiar în politică. Compania chineză de ultra fast fashion a scăpat la limită de suspendarea pieței sale online în Franța, care vindea, printre altele, păpuși sexuale cu aspect infantil și arme de categoria A.

Grupul, aflat „sub supraveghere atentă” a guvernului, și-a pus site-ul în ordine, dar rămâne un punct problematic pentru numeroși actori. Primarul din Grenoble, Éric Piolle, ceruse și el SGM-ului să „suspendă” venirea Shein, până la obținerea unor garanții privind legalitatea produselor. În urma unei ample operațiuni de control vamal la aeroportul Roissy, 200.000 de „produse neconforme și ilicite” au fost interceptate joi, 6 noiembrie.

De la achiziția BHV în 2023 de către SGM, grupul exploatează șapte mari magazine, inclusiv la Le Mans și Orléans, care aparțineau anterior Galeriilor Lafayette, precum și aproximativ zece centre comerciale. SGM s-a confruntat recent cu mai multe probleme cu diferiți expozanți din aceste magazine, care au menționat întârzieri la plata facturilor din partea grupului.