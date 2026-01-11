Social

Plătea suc, lua aspirator. Cum a reușit un bărbat să păcălească casele self-pay, în București

Plătea suc, lua aspirator. Cum a reușit un bărbat să păcălească casele self-pay, în BucureștiSursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Un bărbat de 56 de ani a fost reținut de polițiștii din București, după ce ar fi furat în mod repetat produse de la casele self-pay dintr-un complex comercial din Sectorul 2, folosind aceeași metodă de fraudare, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbat prins după ce a trecut de casele self-pay cu produse neinregistrate

Potrivit Poliției Capitalei, pe 9 ianuarie 2026, în jurul orei 13:50, polițiștii Secției 28 au fost sesizați prin 112 de reprezentanții unui magazin, după ce au observat că un bărbat a trecut de linia caselor de marcat având asupra sa produse diferite față de cele scanate. Este vorba de un magazin Carrefour din Sectorul 2.

La fața locului, polițiștii au identificat un bărbat de 56 de ani care ar fi scanat codul de bare al unei sticle de suc, dar a părăsit zona caselor self-pay având asupra sa un set de covorașe auto, fără a le achita.

Mai multe incidente la self-checkout cu prejudicii de până la 2.499 lei

În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că, între 28 decembrie 2025 și 9 ianuarie 2026, bărbatul de 56 de ani ar fi folosit în mod repetat aceeași metodă de operare, scanând produse de valoare mai mică și trecând de casele self-pay cu bunuri mai scumpe, provocând prejudicii între 29,95 și 2.499,99 lei.

Carrefour

Carrefour.Sursa foto: arhiva EVZ

Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, între faptele comise se numără următoarele: pe 28 decembrie, cinci sticle de suc fără plată, pe 31 decembrie, schimbarea unui aspirator de 249,99 lei cu unul de 2.499,99 lei, pe 5 ianuarie, două sticle de whisky de 447 lei fiecare, și pe 9 ianuarie, un set de covorașe auto neachitat în valoare de 193,31 lei.

Bărbatul a fost reținut și plasat sub control judiciar pentru 60 de zile

În urma administrării probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior magistrații au dispus față de acesta măsura controlului judiciar pentru 60 de zile.

Cercetările continuă, fiind efectuate de polițiștii Secției 28, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, pentru săvârșirea infracțiunilor de furt și înșelăciune.

