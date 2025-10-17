Social

Plata taxei de drum și a peajului, suspendată temporar în acest weekend

Comentează știrea
Plata taxei de drum și a peajului, suspendată temporar în acest weekendTrafic. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Taxa de drum, dar și peajul pentru podul Fetești-Cernavodă nu vor putea fi achitate prin portalul oficial sau prin aplicația dedicată. „Reamintim utilizatorilor că rovinieta poate fi achiziţionată în avans, cu până la 30 de zile înainte de data de început a valabilităţii”, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), într-un comunicat.

Emiterea rovinietei și a peajului, suspendată temporar

Compania Națională a anunțat că emiterea rovinietei şi peajului prin aplicaţia eTarife și prin intermediul site-ului www.erovinieta.ro urmează să fie blocată în următoarea perioadă.

„CNAIR informează utilizatorii rețelei de drumuri naționale, drumuri expres și autostrăzi că, în intervalul 17.10.2025 (vineri) ora 23:45 – 19.10.2025 (duminică) ora 04:00, emiterea rovinietei şi peajului prin intermediul portalului www.erovinieta.ro şi prin aplicaţia eTarife nu va fi posibilă”, se arată în comunicat.

Compania a explicat că întreruperea este necesară deoarece banca parteneră „urmează să efectueze un update în sistemul propriu de carduri”.

Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update
Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu. Update

Rovinieta poate fi cumpărată de la distribuitorii autorizați

În acest context, Compania Națională a reamintit că rovinieta poate fi cumpărată în avans, cu cel mult 30 de zile înainte de data de început a valabilității.

„Peajul poate fi achitat până cel târziu la ora 24:00 a următoarei zile în care a fost efectuată trecerea, precum şi faptul că rovinieta şi peajul pot fi achiziţionate de la distribuitorii autorizaţi, utilizând şi alte mijloace de plată”, a mai transmis CNAIR.

Rovinieta

Sursa foto: Facebook/CNAIR

Prețul unei roviniete

Conform celui mai recent tabel cu tarife pentru rovinietă publicat de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, șoferii din România trebuie să achite următoarele sume:

  • Categoria A – Autoturisme: 1 zi – 3,5 €; 10 zile – 6 €; 30 zile – 9,5 €; 60 zile – 15 €; 12 luni – 50 €.
  • Categoria B – Vehicule de transport marfă (MTMA ≤ 3,5 t): 1 zi – 8,6 €; 10 zile – 11,5 €; 30 zile – 18,2 €; 60 zile – 28,8 €; 12 luni – 96 €
  • Categoria C – Transport marfă (MTMA > 3,5 t și ≤ 7,5 t): 1 zi – 4 €; 7 zile – 16 €; 30 zile – 32 €; 12 luni – 320 €.
  • Categoria D – Transport marfă (MTMA > 7,5 t și < 12 t): 1 zi – 7 €; 7 zile – 28 €; 30 zile – 56 €; 12 luni – 560 €.
  • Categoria E – Transport marfă (MTMA ≥ 12 t, max. 3 axe): 1 zi – 9 €; 7 zile – 36 €; 30 zile – 72 €; 12 luni – 720 €.
  • Categoria F – Transport marfă (MTMA ≥ 12 t, min. 4 axe): 1 zi – 11 €; 7 zile – 55 €; 30 zile – 121 €; 12 luni – 1.210 €.
  • Categoria G – Transport persoane (9–23 locuri, inclusiv șofer): 1 zi – 4 €; 7 zile – 16 €; 30 zile – 32 €; 12 luni – 320 €.
  • Categoria H – Transport persoane (peste 23 locuri, inclusiv șofer): 1 zi – 7 €; 7 zile – 28 €; 30 zile – 56 €; 12 luni – 560 €.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:15 - Autostrada care schimbă harta traficului. Mizil scapă de ambuteiaje
20:08 - Avocatul care și-a pregătit apărarea cu AI, o strategie care l-a costat scump
20:00 - Explozia din Rahova. Distrigaz Sud: Robinetul de branșament sigilat nu a fost afectat de explozie
19:53 - Ce produse cosmetice folosește Meghan Markle și cât costă
19:45 - Sora fostului ministru Carmen Dan, acuzată că-și agresa și batjocorea victimele. A fost plasată în arest la domiciliu...
19:37 - Elon Musk ar putea conduce „Clubul trilionarilor” care va dicta viitorul lumii

HAI România!

George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
George Soros, înger sau demon? Jocurile de Putere din Spatele Cortinei
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
💔 Cum se vindecă o inimă frântă | 🎙 Punctul pe 🅘 - Ep. #20
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze
Primul producător de termostate smart din România. Cum se diminuează pierderile din rețelele de gaze

Proiecte speciale