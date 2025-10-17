Social

Tarifele de drum, de trei ori mai mari pentru unele vehicule

Sursa foto: Serviciul Vamal al Republicii Moldova
Noul ordin vizează tarifele auto pentru vehiculele de transport marfă cu o greutate mai mare de 3.5 tone. TollRo este pentru acest tip de vehicule și pentru cele de transport mixt adică persoane sau mărfuri.

Tarifele și emisiile poluante

Clasa vehiculului și emisiile poluante sunt principalii indicatori după care sunt stabilite aceste taxe. Practic vorbim despre un tarif de utilizare a infrastructurii și un tarif bazat pe costuri externe. O altă diferențiere este făcută în funcție de categoria de drum folosită-autostradă sau drum national.

Tiruri

Tiruri. Sursa foto: captura video

Cuantumul se actualizează în decembrie cu aplicare din ianuarie. Așadar tarifele vor fi stabilite după cum urmează. Categoria I de vehicule include pe cele de transport marfă cu o masă totală autorizată mai mare de 3,5 tone și mai mică sau egală cu 7,5 tone. Astfel tariful unitar pe kilometru este de 0,17 lei pentru vehiculele din clasa EURO VI și 0,19 lei pentru cele din clasele EURO V – IV.

Diferență în funcție de drum

De asemenea cele EURO III și non euro vor avea un tarif de 0.22 pe kilometru. În ceea ce privește  drumurile naționale, tarifele vor fi de 0,08 lei, 0,10 lei și 0,11 lei pe kilometru. Categoria II, adică vehiculele cu o greutate mai mare de 7,5 tone și mai mică de 12,0 tone, vor avea alte tarife. Cele EURO IV pentru autostrăzi și drumuri expres vor fi taxate cu 0.29 lei pe kilometru.

Euro V și IV vor avea un tarif de 0,33 de lei și 0,37 lei/km pentru EURO III - non EURO. În ceea ce privește taxele pentru drumurile naționale, valorile sunt de 0,14 lei, 0,16 lei și 0,19 lei pe kilometru, corespunzător fiecărui nivel de emisii. Categoria III, adică o masa de 12 tone va avea un alt regim tarifar.

Tarifele includ TVA

Pe autostrăzi și drumuri expres taxa pe kilometru este de 0,48 lei/km pentru vehiculele EURO VI. Ceva mai scumpă este pentru EURO Vși IV, anume de 0,55 lei/km și 0,62 lei/km pentru cele EURO III - non EURO.

Tarifele sunt de 0,24 lei, 0,28 lei și 0,31 lei pe kilometru, pentru drumurile naționale. Tarifele mai sus menționate include TVA, dar și diferențierea în funcție de tipul infrastructurii rutiere.

 

