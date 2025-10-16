Prea multe plăți cash îți aduc o amendă uriașă. Ce plafoane au fost impuse prin OUG 115

Statul limitează drastic plățile și încasările în numerar. Noile plafoane impuse prin OUG 115/2023 stabilesc sume maxime zilnice între firme, persoane fizice și juridice. Depășirea limitelor poate aduce amenzi de până la 20.000 de lei.

Guvernul a introdus reguli noi pentru tranzacțiile în numerar, prin Ordonanța de Urgență 115/2023, care modifică Legea 70/2015 privind întărirea disciplinei financiare. Noile plafoane se aplică atât firmelor, cât și persoanelor fizice, iar scopul este de a limita economia subterană și de a încuraja plățile prin sistem bancar.

Cei care încalcă regulile riscă amenzi între 500 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea abaterii și de suma care depășește plafonul admis.

Pentru operațiunile comerciale între persoane juridice, limitele sunt foarte clare:

încasările cash nu pot depăși 5.000 lei/zi de la o persoană;

plățile cash sunt permise până la 5.000 lei/persoană/zi, cu un plafon total de 10.000 lei/zi pentru toate tranzacțiile realizate de firmă.

Este interzisă fragmentarea facturilor sau a plăților pentru a ocoli aceste limite.

De exemplu, dacă o firmă are o factură de 12.000 lei, poate plăti în numerar maximum 5.000 lei, iar restul trebuie achitat prin transfer bancar.

Pentru relațiile comerciale între firme și persoane fizice — precum livrări de bunuri, prestări de servicii, dividende sau cesiuni de creanțe — plafonul este de 10.000 lei/zi/persoană.

Și în acest caz este interzisă orice formă de fragmentare a plăților sau facturilor.

Mai mult, împrumuturile și finanțările între firme și persoane fizice nu pot fi realizate în numerar, ci doar prin mijloace de plată electronice sau bancare.

Între persoane fizice, regula este puțin mai flexibilă:

plățile și încasările cash sunt permise până la 50.000 lei/tranzacție ;

orice sumă care depășește acest prag trebuie achitată prin bancă.

Fragmentarea unei tranzacții mai mari în sume de sub 50.000 lei este strict interzisă.

Această regulă se aplică indiferent dacă este vorba de vânzarea unui bun, prestarea unui serviciu sau restituirea unui împrumut între persoane fizice.

Magazinele de tip cash and carry, hipermarketurile și lanțurile de retail au primit reguli distincte, având un volum ridicat de tranzacții:

pot încasa numerar de la persoane juridice în limita a 10.000 lei/zi de la o singură firmă;

pot efectua plăți în numerar în aceeași limită.

Totodată, există limite și pentru numerarul din casierie:

pentru firmele obișnuite: maximum 50.000 lei/zi ;

pentru magazinele mari și lanțurile cash & carry: maximum 500.000 lei/zi.

Sumele care depășesc aceste plafoane trebuie depuse în conturile bancare în cel mult două zile lucrătoare.

Regulile sunt stricte și pentru operațiunile interne ale firmelor:

plățile din avansuri spre decontare sunt limitate la 5.000 lei/persoană/zi ;

restituirile pentru bunuri returnate sau servicii neprestate pot fi făcute cash până la 5.000 lei (sau 10.000 lei în cazul magazinelor cash & carry);

pot fi făcute cash până la (sau în cazul magazinelor cash & carry); restituirile către persoane fizice pot fi făcute în numerar până la 10.000 lei, iar sumele mai mari numai prin bancă.

Există o singură excepție: dacă persoana fizică declară în scris că nu deține un cont bancar, plata se poate face integral în numerar.

Cei care nu respectă noile limite financiare pot fi sancționați sever. Amenzile se aplică astfel:

25% din suma care depășește plafonul , dar nu mai puțin de 500 lei ;

între 15.000 și 20.000 lei pentru oferirea de avantaje clienților care plătesc cash sau pentru transferuri fără documente justificative.

Inspectorii fiscali pot dispune confiscarea sumelor nejustificate și pot sesiza ANAF pentru verificarea sursei fondurilor.