Conflictul de pe scena politică, văzut de Nicușor Dan: Ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta

Nicușor Dan, președintele României, a declarat că scena politică a revenit la conflictul stânga-dreapta și a evidențiat nevoia de colaborare între forțele pro-occidentale, pe fondul tensiunilor din coaliție.

Nicușor Dan a declarat, joi, că evoluțiile politice de după alegerile parlamentare din 2024 au dus la o polarizare clară a societății. Șeful statului a spus că România este împărțită în trei segmente distincte, cu orientări diferite.

“Mai întâi o să fie o şedinţă a PSD-ului. Ce ştim public este că PSD-ul va avea o întâlnire luni dimineaţă. În acea întâlnire vor stabili o întrebare, acea întâlnire va fi pusă de-a lungul zilei reprezentanţilor PSD-ului şi (..) va fi ceva. Aş vrea să spun un lucru care este cumva mai general decât chestiunile astea. Şi vă mărturisesc că este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici şi jocul politic, care, în fine, în mare măsură este legitim. Noi avem o societate, după alegerile parlamentare din 2024, care s-a grupat în trei mari categorii. Să zicem 30%, PNL-USR, să-i spunem reformist, un 30% PSD conservator şi un 40% o direcţie antioccidentală. Şi speranţa mea, ce cred eu că este rezonabil, este că în acest mandat parlamentar, forţele pro-occidentale să ajungă să colaboreze pentru a duce România într-a o sustenabilitate financiară şi a accesa fonduri europene, a progresa”, a declarat Nicușor Dan.

În intervenția sa, președintele a declarat că scena politică s-a îndepărtat de ideea de cooperare și a revenit la confruntarea clasică între tabere.

“Şi vă mărturisesc că este lucrul care mă preocupă cel mai tare, dincolo de lideri politici şi jocul politic, care, în fine, în mare măsură este legitim. Noi avem o societate (...) Şi atunci evident că liderul politic, oricare ar fi el, încearcă să satisfacă această dorinţă. Deci noi, în loc să fim într-o paradigmă în care aceşti lideri politici, fiecare cu bazinul său de susţinători, încearcă să colaboreze, noi ne-am întors la lupta veche, stânga-dreapta, sau cum vreţi să-i spuneţi, uitând că trebuie să colaborăm”, a spus Nicușor Dan.

El a mai declarat că perioada de după alegeri a fost urmată de o revenire la conflicte de durată, alimentate inclusiv din spațiul public.

“După ce fiecare dintre noi a trecut de şocul şi de sperietura de ce putea să vină în alegerile şi parlamentare şi prezidenţiale, ne-am întors la o luptă de uzură în care şi societatea, şi influencerii, lideri de opinie, incită pe acest război între aceste două tabere pro-occidentale”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a vorbit și despre starea de tensiune dintre susținătorii principalelor partide, pe care o consideră un factor care amplifică conflictul politic.

“Vorbesc de susţinători şi chiar momentul emoţional cu contestarea numirilor de procurori, în aceiaşi cheie o văd. Adică avem grupul acesta de susţinători USR-PNL care, în momentul de faţă, doreşte într-un mod cumva resentimentar dizolvarea sau în fine diminuarea PSD-ului. După cum ceilalţi vor la fel, bineînţeles”, a spus Nicuşor Dan.

El a declarat că există „foarte mult resentiment şi dintr-o parte şi din alta”, ceea ce contribuie la menținerea unui climat tensionat în spațiul public și politic.

Întrebat dacă susține poziția premierului Ilie Bolojan, șeful statului a respins ideea unei alinieri politice și a insistat asupra rolului său instituțional.

“Eu încerc să-mi păstrez rolul de mediator. Într-o perioadă în care fiecare dintre sau cei mai mulţi dintre susţinătorii acestor partide au emoţii puternice la adresa partenerului de guvernare, încerc să mediez această situaţie socială”, a spus Nicușor Dan.