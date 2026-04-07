Politica

Claudiu Târziu: „Singura soluție pentru ieșirea din criză este revenirea la votul românilor, prin alegeri anticipate”

Comentează știrea
Claudiu Târziu: „Singura soluție pentru ieșirea din criză este revenirea la votul românilor, prin alegeri anticipate”
Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul ECR Claudiu Târziu, președintele partidului Acțiunea Conservatoare (ACT), a declarat că România traversează o criză politică profundă, generată de pierderea legitimității actualei guvernări și de ruptura evidentă dintre clasa politică și voința cetățenilor.

Târziu: Actualul Executiv nu mai beneficiază de susținere populară reală

Potrivit liderului conservator, actualul Executiv, condus de Ilie Bolojan, nu mai beneficiază de susținere populară reală și nici de un sprijin politic coherent – fiind rezultatul unor aranjamente de culise pe cale să se destrame – și care nu mai reflectă opțiunile electoratului.

„Guvernul Bolojan este lipsit de legitimitate. Nu are susținere populară și, la fel de grav, nu mai are nici sprijin politic solid. Coaliția care îl susține există mai degrabă din inerție și interes decât din convingere sau responsabilitate față de țară”, a afirmat Claudiu Târziu.

El a subliniat că actuala coaliție guvernamentală este marcată de tensiuni interne majore, lipsă de coeziune și absența unor obiective clare de guvernare.

Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9

„Vedem zilnic declarații contradictorii, amenințări cu ruperea alianței, conflicte interne și blocaje. Fiecare partid vorbește despre plecare, dar niciunul nu o face. Motivul este simplu: funcțiile sunt mai importante decât interesul național”, a declarat acesta.

Președintele ACT vrea alegeri anticipate

Claudiu Târziu a atras atenția că soluțiile vehiculate în spațiul public – precum reconfigurarea aceleiași majorități, formarea unei noi coaliții din aceleași partide sau instalea unui guvern minoritar – nu pot genera o schimbare reală.

„România nu are nevoie de o rearanjare a acelorași piese pe tabla Puterii. Nu aceasta este soluția. Oamenii așteaptă o schimbare autentică, nu simulacre politice”, a mai adăugat Târziu.

În acest context, liderul ACT a susținut ferm că singura soluție democratică și legitimă este organizarea de alegeri anticipate.

„Numai alegerile anticipate pot eflecta voința actuală a electoratului și totodată oferi o soluție pentru ieșirea din fundătura politică în care se află țara.

Este momentul ca românii să decidă cine îi conduce, nu grupuri restrânse care negociază puterea în spatele ușilor închise”, a declarat Claudiu Târziu.

Claudiu Târziu: Poporul român merită mai mult

Acesta a adăugat că o eventuală resetare politică prin vot ar permite apariția în prim-planul politicii românești a unor oameni capabili să guverneze în interesul național și să recâștige încrederea publică.

„România are nevoie de oameni noi la guvernare. De lideri care servesc țara, nu interese obscure. De responsabilitate, nu de calcule de partid. De direcție, nu de improvizație”, a afirmat acesta.

Claudiu Târziu a transmis un mesaj puternic cetățenilor subliniind rolul presiunii publice în declanșarea unei schimbări reale:

„Poporul român merită mai mult. Merită o conducere legitimă, competentă și dedicată interesului național. Iar această schimbare va veni atunci când cetățenii vor cere ferm acest lucru. Vocea lor trebuie să fie ascultată.”

 

2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:20 - Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
14:19 - Riscul de fraudă online, mai crescut de Paște. Recomandările Poliției
14:14 - Turismul rusesc, în scădere bruscă. Sankt Petersburg atrage tot mai puțini vizitatori
14:09 - Nicușor Dan a explicat de ce nu vine Trump la summit-ul B9
14:03 - Peste 40.000 de ouă, ascunse la Casa Albă. Accentul a fost pus pe identitatea americană
13:52 - Corespondenta EvZ la Chișinău, după arestarea soțului: Am fost plasată în gaşca lui Plahotniuc pentru că am îndrăznit...

HAI România!

Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Săptămâna Mare: Între Credință și Tradiție
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Un fleac, ne-au ciuruit! 600 de milioane de euro, gata de a fi aruncate pe fereastră
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”
Greșeala pe care o fac mulți români în Săptămâna Mare. „Nu totul e să iei Lumina Sfântă”

Proiecte speciale