Canada pregătește o mutare strategică majoră pe scena geopolitică internațională și intenționează să anunțe, alături de alte aproximativ zece națiuni, crearea unei bănci globale de apărare. Anunțul oficial ar urma să fie făcut în cadrul summitului NATO de săptămâna viitoare, care se va desfășura în Turcia, după cum a explicat principalul negociator canadian pentru Reuters.

Inițiativa face parte dintr-un plan mai amplu al premierului canadian Mark Carney. Acesta promovează intens Banca pentru Apărare, Securitate și Reziliență (DSRB), în contextul apelului său din acest an de a pune bazele unei alianțe a „puterilor medii”. Scopul acestei noi structuri este de a combate fragmentarea ordinii mondiale tradiționale, care a fost condusă până acum de Statele Unite ale Americii.

Negocierile au intrat pe ultima sută de metri, iar autoritățile de la Ottawa speră ca evenimentul din Turcia să fie momentul perfect pentru lansarea oficială. Reprezentanții implicați în acest proiect subliniază importanța termenului limită stabilit pentru summitul Alianței Nord-Atlantice.

„Ne-am dat ca termen limită summitul NATO. Ceea ce ne propunem să anunțăm este lista membrilor fondatori”, a declarat Isabelle Hudon, principalul negociator al Canadei pentru lansarea inițiativei multilaterale și CEO al Business Development Bank din Canada.

Obiectivul principal al noii bănci este de a consolida capacitățile de apărare ale națiunilor aliate prin atragerea unor fonduri substanțiale, a căror valoare ar putea atinge suma de 133 de miliarde de dolari.

Deși identitatea exactă a țărilor participante rămâne confidențială în acest moment, primele detalii arată o orientare masivă către bătrânul continent. Din primele date oferite de negociatorul canadian, lista inițială de țări ar urma să fie alcătuită, probabil, exclusiv din țări europene, cu excepția Canadei. Totuși, oficialul canadian a refuzat să numească statele implicate, precizând că anunțul nu este garantat sută la sută și depinde în totalitate de discuțiile finale cu aliații, în special în ceea ce privește sumele cu care va contribui fiecare stat. Cu toate acestea, proiectul avansează rapid.

Strategia Canadei se bazează pe o mobilizare rapidă a nucleului dur de state. Premierul canadian consideră că ar trebui mobilizate țările pregătite să fie numite membre fondatoare, iar apoi alăturarea altora va rămâne deschisă, a explicat Hudon. Ea a adăugat că soarta proiectului rămâne incertă fără sprijinul unor țări cu bonitate, esențial pentru obținerea unui rating de credit AAA.

Obținerea unui rating AAA reprezintă un punct critic pentru succesul acestei bănci globale. Acesta este cel mai mare rating posibil care poate fi atribuit obligațiunilor unui emitent de către oricare dintre principalele agenții de rating de credit. Obligațiunile care beneficiază de un rating AAA oferă un grad ridicat de bonitate, deoarece emitenții lor pot îndeplini cu ușurință angajamentele financiare și prezintă cel mai mic risc de neplată din piață.

Pe lângă aliații europeni, proiectul DSRB încearcă să atragă și parteneri din alte regiuni strategice ale globului. În acest sens, s-au purtat discuții productive cu Coreea de Sud.

„Există o șansă de 50-50 ca aceasta să adere, eventual mai târziu”, a declarat Hudon, adăugând că nicio altă țară din G7 nu este pe punctul de a adera în acest moment.

De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor din Coreea de Sud a confirmat interesul pentru acest proiect, transmițând că analizează în prezent propunerea venită de la Ottawa.